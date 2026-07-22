Espanha conquistou o título da Copa do Mundo de 2026 - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Espanha conquistou o título da Copa do Mundo de 2026William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 22/07/2026 19:00 | Atualizado 22/07/2026 19:26

Rio - A Globo liderou a audiência durante a Copa do Mundo de 2026. A emissora atingiu 142,7 milhões de pessoas com as transmissões da competição em todas as suas plataformas (TV Globo, SporTV e GE TV), segundo dados do "Ibope". O índice foi 58% superior ao concorrente de streaming e 75% superior ao concorrente de TV aberta.

Foram 33,5 milhões de pessoas impactadas exclusivamente pela Globo nas transmissões da Copa do Mundo, representando 20,5% do público total do evento. Entre elas, 8,6 milhões de pessoas eram jovens de 18 a 34 anos, que é quase o dobro (+83%) do alcance do concorrente de streaming, considerando essa mesma faixa etária do público.

A TV aberta (TV Globo + SBT) foi o principal destino do público, alcançando 89% do total que acompanhou os jogos. Mesmo sem a metade dos jogos, a TV Globo foi responsável sozinha por 87% de todo o público que foi alcançado pela Copa do Mundo. O recorde de alcance em uma partida foi a vitória do Brasil sobre a Escócia por 3 a 0 , com 53,6 milhões de pessoas.

Considerando todos os jogos simultâneos (54 jogos), a TV Globo registrou audiência de 18 pontos, índice 361% maior que a concorrente de streaming, e 375% maior que a concorrente da TV aberta. Já nos jogos exclusivos do concorrente de streaming, a audiência média da TV Globo foi de 16 pontos, o triplo da audiência do concorrente.

Foram mais de 1,8 bilhão de horas assistidas sobre a Copa do Mundo na Globo, dispondo da metade dos jogos. Esse número é 113% maior do que a concorrente de streaming, que exibiu todos os jogos. Nesta edição da Copa, a quantidade de domicílios com TVs ligadas (TLE) praticamente se manteve, na comparação com a Copa de 2022, mas houve uma queda de 4% de pessoas alcançadas (quase 7 milhões).

Mesmo com mais canais ofertando esta edição da Copa, mas com metade das partidas fora da TV aberta, os jogos tiveram queda de alcance médio. Segundo o Ibope, a queda foi de 32% de público, em média, em relação a 2022, caindo de 32,1 milhões para 22 milhões de pessoas em média por jogo. TV Globo dominou o ranking dos maiores alcances, ficando nas primeiras 44 posições.

Na TV Globo, mais de 19 milhões novos telespectadores vieram para ver a Copa. Destes, 21% foram jovens (18-34 anos). O SporTV foi líder absoluto da TV fechada, com uma audiência média seis vezes maior que o segundos colocados nas faixas dos jogos. Já a GE TV teve um crescimento de 15% no tempo médio em comparação com a média de futebol do canal no ano.

Por fim, o Globoplay registrou 59,2 milhões de horas e 151,4 milhões de videoviews. Além disso, registrou um alcance 52% maior, na comparação com a Copa de 2022. Já o site do "ge" registrou crescimento de 24% em alcance diário, 8% nos views diários e 27% em videoviews diários, na comparação com a média do ano. A Copa do Mundo também trouxe um aumento do público feminino, com um crescimento de 65% na média.