Ronaldo Fenômeno fez elogios a seleção da Espanha - Reprodução / Instagram

Ronaldo Fenômeno fez elogios a seleção da EspanhaReprodução / Instagram

Publicado 22/07/2026 18:50

Rio - Um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, Ronaldo Fenômeno, de 49 anos, destacou o bom futebol apresentado pela Espanha na Copa do Mundo. O pentacampeão exaltou a força de vontade da Argentina na competição, mas afirmou que a equipe de Messi não apresentou uma prática vistosa do esporte em nenhum momento.

"Eles nunca jogaram um bom futebol; apenas lutavam com muita garra — não jogavam de forma bonita. A Espanha tem um DNA de jogo específico — um estilo de jogo bonito. O "Joga Bonito" do Brasil foi superado, e o estilo de jogo atual da Espanha é o melhor", disse em participação no "Tik Tok".

Sobre o favorito ao prêmio de melhor jogador do mundo, depois da Copa do Mundo, Ronaldo afirmou que o meia Rodri, do Manchester City, se tornou o favorito.

"Ele é o principal candidato a ganhar a Bola de Ouro. Foi o destaque da Espanha nesta Copa do Mundo, e isso pesa muito na conquista da Bola de Ouro. Ele pode ganhá-la novamente", concluiu.