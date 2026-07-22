Ex-zagueiro, Roberto Ayala é auxiliar de Scaloni na Argentina - Logan Riely / AFP

Ex-zagueiro, Roberto Ayala é auxiliar de Scaloni na ArgentinaLogan Riely / AFP

Publicado 22/07/2026 15:02

Argentina - A agressão de Roberto Ayala, ex-zagueiro da Argentina e auxiliar técnico de Lionel Scaloni, ao meia espanhol Dani Olmo foi pouco comentada, mas não passou despercebida. O episódio aconteceu durante a briga na final da Copa do Mundo e foi abordado pelo próprio argentino, que se explicou.

Enquanto a imprensa internacional repercutiu seu golpe em Olmo como um soco, Ayala minimizou o gesto como um "empurrão". No entanto, o auxiliar demonstrou arrependimento pelo ocorrido e prometeu se desculpar com o espanhol pessoalmente, caso tenha a oportunidade.

"Obviamente, lamento. Devido à minha posição, não posso permitir que um sentimento, ou algo que eu possa receber da outra parte, altere meu humor e minhas ações. Lamento. Para mim, essas coisas ficam no passado, e ponto final", disse o ex-jogador, em entrevista à 'Esports Migdia', de Valencia, na Espanha.



"Para mim, as coisas precisam ser encerradas aqui. Foi mais um empurrão do que qualquer outra coisa, não um soco como alguns estão dizendo, e foi aí que terminou. Foi uma reação a um comentário, mas só isso. Se eu o vir, obviamente pedirei desculpas pessoalmente", completou.

Veja vídeo do 'empurrão' de Ayala em Olmo

Argentina assistant coach Roberto Ayala hit Dani Olmo in the face out of nowhere



What a disgusting behaviour. Olmo is 28 while he's 53! pic.twitter.com/lPURafP9NI — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 20, 2026

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria