Argentina - A agressão de Roberto Ayala, ex-zagueiro da Argentina e auxiliar técnico de Lionel Scaloni, ao meia espanhol Dani Olmo foi pouco comentada, mas não passou despercebida. O episódio aconteceu durante a briga na final da Copa do Mundo e foi abordado pelo próprio argentino, que se explicou.
Enquanto a imprensa internacional repercutiu seu golpe em Olmo como um soco, Ayala minimizou o gesto como um "empurrão". No entanto, o auxiliar demonstrou arrependimento pelo ocorrido e prometeu se desculpar com o espanhol pessoalmente, caso tenha a oportunidade.
"Obviamente, lamento. Devido à minha posição, não posso permitir que um sentimento, ou algo que eu possa receber da outra parte, altere meu humor e minhas ações. Lamento. Para mim, essas coisas ficam no passado, e ponto final", disse o ex-jogador, em entrevista à 'Esports Migdia', de Valencia, na Espanha.
"Para mim, as coisas precisam ser encerradas aqui. Foi mais um empurrão do que qualquer outra coisa, não um soco como alguns estão dizendo, e foi aí que terminou. Foi uma reação a um comentário, mas só isso. Se eu o vir, obviamente pedirei desculpas pessoalmente", completou.
Veja vídeo do 'empurrão' de Ayala em Olmo
Argentina assistant coach Roberto Ayala hit Dani Olmo in the face out of nowhere
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