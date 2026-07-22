De la Fuente ergue troféu da Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

De la Fuente ergue troféu da Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 22/07/2026 08:50





Atualmente, o vínculo de De la Fuente tem duração até a Eurocopa 2028, mas já há ideias para estender e atualizar o acordo, algo que Louzán desejava fazer desde antes do título da Copa. O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Rafael Louzán, quer contar com o técnico Luis de la Fuente, campeão da Copa do Mundo pela seleção no último domingo (19) , para o ciclo de 2030. O mandatário deseja renovar o contrato do treinador até o próximo Mundial, segundo informações do jornal 'AS'.Atualmente, o vínculo de De la Fuente tem duração até a Eurocopa 2028, mas já há ideias para estender e atualizar o acordo, algo que Louzán desejava fazer desde antes do título da Copa.

"Podemos pensar que ainda teremos De la Fuente por muito tempo. Eu já conduzi sua renovação anterior. Coube a mim realizar a importante, necessária e justa renovação do contrato que ele tinha. Agora, provavelmente, dentro das nossas possibilidades, queremos melhorar e prolongar essa relação", disse o presidente da RFEF, na véspera da decisão do Mundial.



A renovação anterior ficou marcada por entraves. No fim de 2022, o técnico subiu da categoria sub-21 para a profissional. Por isso, inicialmente, o seu salário ficou abaixo do esperado. Pouco tempo depois, no entanto, conquistou a Liga das Nações 2022/23, o que aumentou seu prestígio internamente.

Agora, a confiança na seleção em De la Fuente é a maior possível. A federação acredita que o treinador conseguirá manter, por mais quatro anos, o mesmo nível de futebol que conduziu a equipe à conquista do bicampeonato da Copa do Mundo. O encontro para oficializar o novo acordo deve acontecer após as férias.