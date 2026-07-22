Leandro Paredes, da Argentina, se envolveu em briga com Gavi e Eric García - Charly Triballeau / AFP

Leandro Paredes, da Argentina, se envolveu em briga com Gavi e Eric GarcíaCharly Triballeau / AFP

Publicado 22/07/2026 09:17





"Acho que eles não tem que ser suspensos. Entendo que não é uma boa imagem para as crianças, mas também tem aquela parte do futebol que é um pouco mais violenta. Talvez o mais lógico para mim seria expulsá-lo no jogo e pronto, mas como eu te digo, no final acho que é tudo futebol e tem que ser assim", disse o jogador do Barcelona em entrevista ao perfil Zona Mixta no X. Campeões da Copa do Mundo com a Espanha, Gavi e Fabián Ruiz foram homenageados nesta terça-feira (21), em Los Palacios y Villafranca, cidade natal de ambos. Após a cerimônia, Gavi se manifestou sobre a confusão entre os jogadores das duas seleções no gramado do MetLife Stadium depois do apito final , em especial sobre as agressões que sofreu do argentino Leandro Paredes. Ao ser questionado sobre uma possível punição ao rival, o jogador do Barcelona avaliou que não deveria haver sanção aos adversários."Acho que eles não tem que ser suspensos. Entendo que não é uma boa imagem para as crianças, mas também tem aquela parte do futebol que é um pouco mais violenta. Talvez o mais lógico para mim seria expulsá-lo no jogo e pronto, mas como eu te digo, no final acho que é tudo futebol e tem que ser assim", disse o jogador do Barcelona em entrevista ao perfil Zona Mixta no X.

Logo após a vitória da Espanha sobre a Argentina, houve um desentendimento entre argentinos e espanhóis. Primeiro, Paredes derrubou Eric García e, na sequência, agrediu Gavi, o que lhe rendeu uma cartão vermelho.



Na segunda-feira (20), durante o desfile em ônibus aberto da delegação espanhola pelas ruas de Madri, torcedores sugeriram que Gavi participasse de uma luta de boxe contra Paredes. Lamine Yamal, Fabian Ruiz e Rodri, inclusive, seguraram durante o desfile um cartaz com a frase "Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi", uma referência ao evento de lutas de boxe entre influenciadores e celebridades criado pelo streamer Ibai Llanos. Gavi também participou da brincadeira em tom de provocação e disse "te vejo lá" para o argentino em frente a uma câmera.

De acordo com o canal Sky Sports, da Inglaterra, a Fifa abriu uma investigação disciplinar para apurar os incidentes envolvendo membros da seleção argentina. Ainda segundo a emissora, a entidade irá analisar os relatórios da arbitragem e as imagens da decisão antes de definir se haverá punições aos envolvidos.