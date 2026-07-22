Seleção da Copa do MundoDivulgação / Fifa
Fifa divulga seleção da Copa com Vozinha, Messi e Mbappé
Espanha e França dominaram o chamado '11 ideal'
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