Seleção da Copa do MundoDivulgação / Fifa

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Pedro Logato
Rio - A Fifa divulgou a seleção da Copa do Mundo de 2026 eleita por votação. A campeã Espanha teve três jogadores presentes, assim como a França. Destaques da competição como Vozinha, Lionel Messi e Kylian Mbappé marcaram presença.
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Nenhum jogador da seleção brasileira figurou entre os melhores. A equipe de Carlo Ancelotti foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo para a Noruega. Algoz do Brasil, Erling Haaland, que anotou sete gols no torneio, apareceu na equipe.
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A Seleção teve: Vozinha (Cabo Verde); Pedro Porro (Espanha), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (França) e Marc Cucurella (Espanha); Rodri (Espanha), Jude Bellingham (Inglaterra) e Michel Olise (França); Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (França) e Erling Haaland (França).
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A Espanha, que teve a melhor defesa da Copa do Mundo, sofrendo apenas um gol, não teve nenhum dos seus dois zagueiros (Aymeric Laporte e Pau Cubarsí) na seleção da Fifa. Além deles, a ausência de Harry Kane, da Inglaterra, também foi sentida. 