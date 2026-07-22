Seleção da Copa do Mundo - Divulgação / Fifa

Seleção da Copa do MundoDivulgação / Fifa

Publicado 22/07/2026 13:40 | Atualizado 22/07/2026 13:44

Rio - A Fifa divulgou a seleção da Copa do Mundo de 2026 eleita por votação. A campeã Espanha teve três jogadores presentes, assim como a França. Destaques da competição como Vozinha, Lionel Messi e Kylian Mbappé marcaram presença.

Nenhum jogador da seleção brasileira figurou entre os melhores. A equipe de Carlo Ancelotti foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo para a Noruega. Algoz do Brasil, Erling Haaland, que anotou sete gols no torneio, apareceu na equipe.

A Seleção teve: Vozinha (Cabo Verde); Pedro Porro (Espanha), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (França) e Marc Cucurella (Espanha); Rodri (Espanha), Jude Bellingham (Inglaterra) e Michel Olise (França); Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (França) e Erling Haaland (França).

A Espanha, que teve a melhor defesa da Copa do Mundo, sofrendo apenas um gol, não teve nenhum dos seus dois zagueiros (Aymeric Laporte e Pau Cubarsí) na seleção da Fifa. Além deles, a ausência de Harry Kane, da Inglaterra, também foi sentida.