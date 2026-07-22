Gavi e Fabián Ruiz ganharam o equivalente ao próprio peso em tomates após título da Copa do Mundo Divulgação/Ayto Los Palacios
Gavi e Fabián Ruiz recebem homenagem inusitada após título da Copa
Jogadores receberam tomates em quantidade equivalente ao próprio peso
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