Gavi e Fabián Ruiz ganharam o equivalente ao próprio peso em tomates após título da Copa do Mundo - Divulgação/Ayto Los Palacios

Gavi e Fabián Ruiz ganharam o equivalente ao próprio peso em tomates após título da Copa do Mundo Divulgação/Ayto Los Palacios

Publicado 22/07/2026 15:30

Gavi e Fabián Ruiz receberam uma homenagem inusitada após o título mundial da Espanha. Os meias foram homenageados nesta última terça-feira (21), em Los Palacios y Villafranca, cidade natal de ambos, e receberam tomates em quantidade equivalente ao próprio peso.

Durante o evento, os jogadores subiram em uma balança para definir o volume do presente. Gavi recebeu 68 quilos de tomates, enquanto Fabián Ruiz levou 84 do produto para casa. A homenagem ocorreu dois dias depois da vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026.

Os dois meio-campistas foram peças importantes da equipe comandada pelo técnico Luis de la Fuente. Além da recepção, a prefeitura anunciou outras iniciativas para reconhecer os jogadores, como um monumento em homenagem aos campeões mundiais nascidos em Los Palacios y Villafranca.

O monumento será instalado na Avenida Juan José Vaquero, uma das principais vias da região. O projeto foi apresentado aos jogadores durante a cerimônia. Os dois principais campos de futebol municipais também terão novos nomes e serão batizados em homenagem a Fabián Ruiz e Gavi.

A decisão segue uma tradição iniciada em 2006, quando um dos complexos esportivos da cidade passou a homenagear Jesús Navas, também nascido no município e campeão mundial com a Espanha. O ex-jogador também receberá um monumento, assim como Fabián Ruiz e Gavi.



