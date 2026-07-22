'Novo' Vinicius Jr. com Virginia - Manuela Scarpa/Brazil news

'Novo' Vinicius Jr. com VirginiaManuela Scarpa/Brazil news

Publicado 22/07/2026 18:16

Flamengo, Vini Jr publicou, nesta quarta-feira (22), duas fotos em São Gonçalo. Nas redes, internautas pontuaram que o atacante do Real Madrid não esqueceu as raízes. Rio - Ex-jogador do, Vini Jr publicou, nesta quarta-feira (22), duas fotos em São Gonçalo. Nas redes, internautas pontuaram que o atacante do Real Madrid não esqueceu as raízes.

Próximo dos últimos dias de férias, ele aproveitou para rever amigos e familiares que moram por lá. Vini Jr e Virginia postaram no Instagram fotos curtindo um churrasco no quintal.

VEJA AS POSTAGENS

O casal apaixonado Vini Jr e Virgínia estão em São Gonçalo-RJ numa baita churrascada bebendo uma, comendo uma picanha, Vinicius Junior levou ela la, kkkkk, coragem hein, kkkkk, da hora demais! pic.twitter.com/nAadlLWRZM — Mauricio Leite #VAI CORINTHIANS (@MauricioLeite89) July 22, 2026

O atacante aproveita as férias enquanto não se reapresenta ao Real Madrid. Vini Jr esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Ele foi o principal nome da Amarelinha, que parou nas oitavas de final.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges