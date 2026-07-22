'Novo' Vinicius Jr. com VirginiaManuela Scarpa/Brazil news

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João André Pombo
Rio - Ex-jogador do Flamengo, Vini Jr publicou, nesta quarta-feira (22), duas fotos em São Gonçalo. Nas redes, internautas pontuaram que o atacante do Real Madrid não esqueceu as raízes.
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Próximo dos últimos dias de férias, ele aproveitou para rever amigos e familiares que moram por lá. Vini Jr e Virginia postaram no Instagram fotos curtindo um churrasco no quintal.
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O atacante aproveita as férias enquanto não se reapresenta ao Real Madrid. Vini Jr esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Ele foi o principal nome da Amarelinha, que parou nas oitavas de final.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges
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\'Novo\' Vinicius Jr. com Virginia
Virginia durante encontro com familiares e amigos em São Gonçalo