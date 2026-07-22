Próximo dos últimos dias de férias, ele aproveitou para rever amigos e familiares que moram por lá. Vini Jr e Virginia postaram no Instagram fotos curtindo um churrasco no quintal.
VEJA AS POSTAGENS
O casal apaixonado Vini Jr e Virgínia estão em São Gonçalo-RJ numa baita churrascada bebendo uma, comendo uma picanha, Vinicius Junior levou ela la, kkkkk, coragem hein, kkkkk, da hora demais! pic.twitter.com/nAadlLWRZM
— Mauricio Leite #VAI CORINTHIANS (@MauricioLeite89) July 22, 2026
O atacante aproveita as férias enquanto não se reapresenta ao Real Madrid. Vini Jr esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Ele foi o principal nome da Amarelinha, que parou nas oitavas de final.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges
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