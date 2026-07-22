Filipe Luís assumiu o Monaco, da França, no dia 8 de julho - Divulgação / AS Monaco

Filipe Luís assumiu o Monaco, da França, no dia 8 de julhoDivulgação / AS Monaco

Publicado 22/07/2026 17:29

França - Treinador do Mônaco desde o início de julho, Filipe Luís declarou seu amor pelo Flamengo e "encheu a bola" do clube carioca, no qual foi multicampeão como técnico e jogador. A fala foi publicada pela conta do próprio time francês, nesta quarta-feira (22), e aqueceu os corações dos rubro-negros.

"Tivemos uma temporada incrível no Brasil, no ano passado. O Flamengo é um clube que eu amo e que me ajudou muito. Ganhei muitos troféus como jogador e também como treinador. É um clube enorme, com muitos torcedores", disse o treinador.

"Eles estão em um nível, financeiramente falando, muito alto na América do Sul, o que nos deu a oportunidade de vencer. Eu tive muita sorte de ter sucesso e deixar essa fase de vitórias para o clube, e também tive a sorte de ajudar o clube a continuar vencendo. Mas agora meu objetivo é vencer aqui (no Monaco), e espero que eu consiga isto", completou.

Filipe Luís encheu a sala de troféus do Rubro-Negro enquanto esteve no comando. Após o título da Copa do Brasil de 2024, o treinador faturou a Supercopa, o Brasileirão, a Libertadores, e o Cariocão em 2025. No começo de 2026, ergueu novamente o estadual, antes de ser demitido de maneira polêmica

Como jogador, a lista de títulos do ex-lateral pelo Mais Querido também foi longa: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, dois Cariocas e uma Recopa Sul-Americana. Isto entre 2019, ano de sua chegada, e 2024, quando se aposentou e assumiu as categorias de base do clube.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza