Rio - A seleção espanhola promoveu uma passeata pelas ruas de Madri após conquistar a Copa do Mundo, em duelo contra a Argentina, vencido por 1 a 0, no domingo (19). Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o lateral-esquerdo Marc Cucurella foi elogiado pela simplicidade de levar o troféu até um torcedor anônimo.
Conhecido internacionalmente por levantar e defender pautas de inclusão, Cucurella levou a Copa do Mundo para um torcedor cadeirante. O vídeo viralizou nas redes sociais e a atitude rendeu diversos elogios e palavras de respeito ao jogador.
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