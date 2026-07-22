Cucurella com a taça após conquistar Copa do Mundo - Reprodução/Fifa

Cucurella com a taça após conquistar Copa do MundoReprodução/Fifa

Publicado 22/07/2026 17:15

Rio - A seleção espanhola promoveu uma passeata pelas ruas de Madri após conquistar a Copa do Mundo , em duelo contra a Argentina, vencido por 1 a 0, no domingo (19). Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o lateral-esquerdo Marc Cucurella foi elogiado pela simplicidade de levar o troféu até um torcedor anônimo.

Conhecido internacionalmente por levantar e defender pautas de inclusão, Cucurella levou a Copa do Mundo para um torcedor cadeirante. O vídeo viralizou nas redes sociais e a atitude rendeu diversos elogios e palavras de respeito ao jogador.

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