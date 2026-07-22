Casemiro é o novo reforço do Inter MiamiAnissa Dimilta / Inter Miami

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AFP
Rio - O Inter Miami, equipe de Lionel Messi, anunciou nesta quarta-feira (22) a contratação do volante brasileiro Casemiro. Porém, a chegada do brasileiro motivou uma investigação por parte da liga norte-americana (MLS) por "manipulação".
A contratação do jogador já era aguardada há semanas no futebol norte-americano. Porém, o tão aguardado anúncio coincidiu com um comunicado surpreendente da MLS sobre a abertura de uma investigação contra o Inter Miami para determinar se o clube incorreu numa negociação irregular.
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A MLS "está analisando uma acusação de aliciamento irregular ("tampering", em inglês) contra o Inter Miami CF. A liga está reunindo todas as informações relevantes e não fará novos comentários até que a análise seja concluída", dizia o comunicado.
A investigação parece estar focada na chamada regra do "direito de descoberta" (Discovery Rights), que concede a uma única equipe prioridade na negociação da contratação de um jogador específico, a fim de evitar disputas entre as diretorias dentro da MLS.
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Ao ser questionado sobre a investigação, um porta-voz do Inter Miami respondeu: "Sem comentários".
Estas não são as primeiras investigações sobre possíveis violações de regras por parte do clube de Lionel Messi desde que ingressou na MLS. Em 2021, a liga impôs uma multa de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10 milhões) ao clube por violar as normas salariais na contratação do francês Blaise Matuidi.