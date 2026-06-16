Novos lotes de ingressos estão disponíveis para o NFL Rio Game 2026 - NFL International

Novos lotes de ingressos estão disponíveis para o NFL Rio Game 2026NFL International

Publicado 16/06/2026 17:12

Rio - A National Football League disponibiliza novos lotes de ingressos para o NFL Rio Game 2026. Com opções em todos os setores, os fãs podem garantir seus lugares no icônico Maracanã para a primeira partida da liga na Cidade Maravilhosa, dia 27 de setembro, o duelo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens. Os ingressos estão disponíveis por meio do site ticketmaster.com.br.

O estádio oferece ingressos nos setores norte, sul, leste e oeste, em diferentes níveis e valores, todos com assentos marcados. O NFL Rio 2026 será o primeiro realizado no país no domingo, com início confirmado às 17h25 (horário de Brasília), válido pela semana 3 da temporada regular. A partida integra o calendário recorde de novos jogos internacionais na próxima temporada, em quatro continentes, sete países e oito estádios.

A NFL já realizou dois jogos no Brasil, em 2024 e 2025, ambos em São Paulo, na Arena Corinthians, onde jogaram Philadelphia Eagles vs Green Bay Packers e Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs, respectivamente.