Pep Guardiola deixou o City recentementeDivulgação / Manchester City

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Pedro Logato
Rio - Ausente nas últimas três Copas do Mundo, a Itália tenta uma cartada grande para voltar a disputar a competição e também briga pelo penta. De acordo com informações da tv italiana "Sky Sports", a federação do futebol do país abriu negociações com Pep Guardiola.
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Dirigentes viajaram para Barcelona, para se reunir com o espanhol. No encontro com Guardiola estavam os ex-jogadores do Milan, Paolo Maldini e Leonardo, que ajudam na tentativa de convencer o ex-comandante do Manchester City.
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Tetracampeão com a seleção brasileira, o ex-jogador do Flamengo faz parte da direção da seleção italiana. Ele e o ex-zagueiro da Azzurra tentam reestruturar os tetracampeões para voltarem aos momentos de protagonismo no esporte.
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Pep Guardiola iniciou um possível período de descanso depois de dez temporadas à frente do Manchester City e tem forte ligação com o futebol italiano, onde defendeu Roma e Brescia durante a carreira como jogador.