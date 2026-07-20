Pep Guardiola deixou o City recentementeDivulgação / Manchester City
Para voltar à Copa, Itália inicia negociações com Guardiola
Treinador encerrou sua passagem pelo City recentemente
Botafogo encaminha empréstimo de goleiro para clube português
Glorioso trouxe mais dois jogadores para a posição nesta janela de transferências
Emprestado pelo Botafogo, atacante celebra marca por clube europeu
Ele destacou a identificação e o carinho pelo Ludogorets
Jorge Jesus conta que tinha indicações para pré-convocação do Brasil
O Mister foi um dos nomes que esteve na mira da CBF, que fechou com Carlo Ancelotti
Três reforços do Botafogo são regularizados no BID
Glorioso oficializou a contratação do trio nesta segunda-feira (20)
Apesar do vice na Copa, seleção argentina é recebida com festa no país
A delegação retornou da Copa do Mundo nesta segunda-feira (20)
Conselho do Flamengo aprova novo contrato de patrocínio
Uniforme de futebol profissional masculino terá mudanças
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.