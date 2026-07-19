Kimi Antonelli largou na pole position no GP da Bélgica - Divulgação / Mercedes

Kimi Antonelli largou na pole position no GP da BélgicaDivulgação / Mercedes

Publicado 19/07/2026 12:40 | Atualizado 19/07/2026 12:41

O piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes ampliou sua liderança no Mundial de Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio da Bélgica neste domingo (19). Enquanto isso, o britânico George Russell, seu companheiro de equipe e rival na disputa pelo título, abandonou a corrida na primeira volta em Spa-Francorchamps.

Antonelli conquistou sua sexta vitória na temporada após dominar os treinos livres durante todo o fim de semana. Ele cruzou a linha de chegada à frente da Ferrari de Charles Leclerc, que ficou em segundo, e da Red Bull de Max Verstappen, em terceiro.

Na classificação do campeonato, o jovem italiano de 19 anos abriu vantagem de 45 pontos sobre o britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, que terminou em quarto e ultrapassou Russell, assumindo a segunda posição na tabela.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, foi o oitavo colocado e ficou dentro da zona de pontuação pela terceira vez na temporada. Agora, ele soma dez pontos e é o 14º na classificação do campeonato.

A primeira volta em Spa foi espetacular, com diversas ultrapassagens entre os líderes logo no início. No entanto, Russell rodou e foi para a caixa de brita depois de um toque com Hamilton na curva Les Combes.

Sem conseguir voltar à prova, o piloto da Mercedes, que venceu dois GPs nesta temporada (Austrália e Áustria), deixa a Bélgica sem pontuar.

Hamilton recebeu uma punição de cinco segundos pelo incidente, mas ainda assim conseguiu salvar um impressionante quarto lugar.

A batalha no topo entre Mercedes e Ferrari continua. Embora as "Flechas de Prata" permaneçam dominantes, os carros da escuderia italiana tiveram um desempenho muito melhor do que o esperado antes da corrida.

Graças a um período de Safety Car Virtual e um pit-stop bem cronometrado, Leclerc chegou a liderar a corrida por 12 voltas, antes de ser ultrapassado por Antonelli na 34ª volta. Ainda assim, o ritmo das Ferrari permaneceu muito próximo ao dos carros da Mercedes.

O australiano Oscar Piastri, da McLaren, ficou em quinto, à frente do francês Isack Hadjar, da Red Bull. O segundo protagonizou uma impressionante corrida de recuperação, após largar na 21ª colocação, devido a uma punição pela troca de componentes mecânicos em seu carro.

O campeão mundial Lando Norris, da McLaren, que também recebeu uma punição e perdeu dez posições no grid por uma troca de motor, terminou em sétimo. O britânico Arvid Lindblad, da Racing Bulls, ficou em nono, e o argentino Franco Colapinto, da Alpine, fechou o Top 10.

A Fórmula 1 retorna no próximo fim de semana, com o Grande Prêmio da Hungria, no circuito de Hungaroring.