Rwan Cruz está no LudogoretsDivulgação / Ludogorets
Emprestado pelo Botafogo, atacante celebra marca por clube europeu
Ele destacou a identificação e o carinho pelo Ludogorets
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Jorge Jesus conta que tinha indicações para pré-convocação do Brasil
O Mister foi um dos nomes que esteve na mira da CBF, que fechou com Carlo Ancelotti
Três reforços do Botafogo são regularizados no BID
Glorioso oficializou a contratação do trio nesta segunda-feira (20)
Apesar do vice na Copa, seleção argentina é recebida com festa no país
A delegação retornou da Copa do Mundo nesta segunda-feira (20)
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