Rwan Cruz está no Ludogorets - Divulgação / Ludogorets

Rwan Cruz está no LudogoretsDivulgação / Ludogorets

Publicado 20/07/2026 23:10

Rio - O atacante Rwan Cruz, que está emprestado pelo Botafogo , celebrou a marca de 100 jogos disputados pelo Ludogorets. Ele alcançou o número na vitória sobre o Lokomotiv Plovdiv, no sábado (18), pelo Campeonato Búlgaro.

"Fico muito feliz por alcançar essa marca pelo Ludogorets. Tenho uma identificação e um carinho muito especial pelo clube e por todos os momentos que vivemos desde a minha chegada. Completar 100 jogos com essa camisa é motivo de muito orgulho, e espero fazer cada vez mais partidas e seguir contribuindo para que possamos alcançar nossos objetivos e conquistar títulos com essa camisa", afirmou.

Ele chegou ao clube da Bulgária pela primeira vez em 2023, por empréstimo junto ao Santos. Posteriormente, o Ludogorets acertou a compra dos direitos do jogador.

Já em fevereiro de 2025, o Botafogo anunciou a contratação de Rwan Cruz. Pelo Glorioso, o atacante disputou apenas 14 jogos e deu duas assistências. Ainda naquele ano, ele foi emprestado ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos.

Já em janeiro de 2026, Rwan foi cedido pelo Botafogo ao Ludogorets, onde está desde então. O vínculo com o clube búlgaro é por empréstimo.