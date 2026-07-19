Jürgen Klopp irá assumir a Alemanha - AFP

Jürgen Klopp irá assumir a AlemanhaAFP

Publicado 19/07/2026 18:41

Rio - O treinador Jürgen Klopp, de 59 anos, deverá ser oficializado como novo comandante da seleção da Alemanha nesta semana. De acordo com informações do jornal alemão "Bild", o grupo Red Bull, que tinha vínculo com o alemão até 2029, liberou o ex-técnico do Liverpool.

Klopp assumiu no início do ano passado o cargo de chefe de futebol da Red Bull. O grupo administra cinco times pelo mundo, incluindo o Bragantino, no Brasil, e o RB Leipzig, da Alemanha. Ele não trabalha como técnico desde junho de 2024.

A Alemanha vive uma das maiores crises da história do seu futebol em relação a seleções. Campeã em 2014, os europeus caíram na frase de grupos em 2018, 2022 e na última Copa foram eliminados na segunda fase da competição.

O treinador Julian Nagelsmann, que comandou a seleção na Copa, pediu demissão depois da eliminação, abrindo espaço para que a federação iniciasse as negociações com Klopp, o favorito para o cargo desde o início.