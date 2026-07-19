Jürgen Klopp irá assumir a AlemanhaAFP
Ex-Liverpool, Klopp vai assumir a seleção da Alemanha nesta semana
Técnico, de 59 anos, foi liberado pelo grupo Red Bull
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