João Gomes é o novo reforço do Aston Villa, da InglaterraReprodução / X @AVFCOfficial
De acordo com a imprensa britânica, o negócio foi selado em cerca de 38 milhões de libras (aproximadamente R$ 280 milhões).
O meio-campista chega ao Aston Villa para suprir a saída de Youri Tielemans, vendido ao Manchester United. O clube ainda teve outra baixa no setor: Amadou Onana, que sofreu uma grave lesão no joelho direito durante a Copa do Mundo.
João Gomes está no futebol inglês desde que deixou o Flamengo, em 2023. De lá para cá, o volante acumulou oito gols e seis assistências em 130 jogos pelo Wolverhampton.
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