João Gomes é o novo reforço do Aston Villa, da InglaterraReprodução / X @AVFCOfficial

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Theo Faria
Inglaterra - O Aston Villa anunciou nesta segunda-feira (20) a contratação de João Gomes, cria do Flamengo. O volante, que estava no Wolverhampton, também da Inglaterra, assinou vínculo com o novo clube por cinco temporadas.

De acordo com a imprensa britânica, o negócio foi selado em cerca de 38 milhões de libras (aproximadamente R$ 280 milhões).

O meio-campista chega ao Aston Villa para suprir a saída de Youri Tielemans, vendido ao Manchester United. O clube ainda teve outra baixa no setor: Amadou Onana, que sofreu uma grave lesão no joelho direito durante a Copa do Mundo.

João Gomes está no futebol inglês desde que deixou o Flamengo, em 2023. De lá para cá, o volante acumulou oito gols e seis assistências em 130 jogos pelo Wolverhampton.

O anúncio do Aston Villa