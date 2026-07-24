A reação nas redes sociais acontece após Neto fazer mais um comentário detonando a postura do jogador do Santos. Ainda mais após as resposta irônica de Neymar sobre estar em um torneio de pôquer durante a folga, já que ficou fora da partida do seu time pela Copa Sul-Americana.
"Neymar agora mandando: 'Eu posso treinar?'. Você pode. Pode treinar, jogar. ser bilionário, pode ser o que você quiser. O que não pode é achar que a gente é trouxa. O que não pode, Neymar, é eu achar que você é uma criança. Você é um bebê, um bebezinho", disse o ex-jogador em comentário na sua Rádio Craque Neto.
"Que coisa mais desnecessária de um cara tão grandioso como você. E o Santos quebrado. Você está de folga tem sete anos', completou.
Alvo de muitas críticas de torcedores e jornalistas, Neymar postou um vídeo na quinta-feira (23) defendendo-se por ter ido a um torneio de pôquer. O jogador não viajou com a delegação santista à Venezuela, onde o time venceu por 4 a 1 o Universidad Central de Venezuela.
"Estava aqui me preparando para o segundo treino (desta quinta-feira) e lembrei que, na minha folga, muita gente ficou falando de eu ter jogado pôquer. Trabalhei de manhã, não fui para o jogo, porque voltei agora aos treinos. No dia seguinte, estava de folga", disse.
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