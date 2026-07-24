Neymar em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 24/07/2026 09:50

o ex-jogador e apresentador o chamou de "bebezinho" pela nova polêmica envolvendo



"Chato pra c..., vai se f... esse otário", comentou Neymar em postagem sobre o assunto feita pelo jornalista Thiago Asmar, o Pilhado. Neymar não gostou de receber mais uma crítica pesada de Neto. Ao saber quepela nova polêmica envolvendo participação em torneio de pôquer durante o jogo do Santos , o camisa 10 proferiu xingamentos em um comentário no Instagram."Chato pra c..., vai se f... esse otário", comentou Neymar em postagem sobre o assunto feita pelo jornalista Thiago Asmar, o Pilhado.

A crítica de Neto a Neymar



comentário detonando a postura do jogador do Santos. Ainda mais após as



"Neymar agora mandando: 'Eu posso treinar?'. Você pode. Pode treinar, jogar. ser bilionário, pode ser o que você quiser. O que não pode é achar que a gente é trouxa. O que não pode, Neymar, é eu achar que você é uma criança. Você é um bebê, um bebezinho", disse o ex-jogador em comentário na sua Rádio Craque Neto. A reação nas redes sociais acontece após Neto fazer mais um. Ainda mais após as resposta irônica de Neymar sobre estar em um torneio de pôquer durante a folga, já que ficou fora da partida do seu time pela Copa Sul-Americana."Neymar agora mandando: 'Eu posso treinar?'. Você pode. Pode treinar, jogar. ser bilionário, pode ser o que você quiser. O que não pode é achar que a gente é trouxa. O que não pode, Neymar, é eu achar que você é uma criança. Você é um bebê, um bebezinho", disse o ex-jogador em comentário na sua Rádio Craque Neto.

"Que coisa mais desnecessária de um cara tão grandioso como você. E o Santos quebrado. Você está de folga tem sete anos', completou.



A fala do camisa 10 que revoltou o ex-jogador



Neymar postou um vídeo na quinta-feira (23) defendendo-se por ter ido a um torneio de pôquer. O jogador não viajou com a delegação santista à Venezuela, onde o time venceu por 4 a 1 o Universidad Central de Venezuela. Alvo de muitas críticas de torcedores e jornalistas O jogador não viajou com a delegação santista à Venezuela, onde o time venceu por 4 a 1 o Universidad Central de Venezuela.

"Estava aqui me preparando para o segundo treino (desta quinta-feira) e lembrei que, na minha folga, muita gente ficou falando de eu ter jogado pôquer. Trabalhei de manhã, não fui para o jogo, porque voltei agora aos treinos. No dia seguinte, estava de folga", disse.