Charles Leclerc em ação pela FerrariAFP
Lewis Hamilton, da Ferrari, foi o terceiro mais rápido, seguido por Isack Hadjar, também da Red Bull, e George Russell, da Mercedes. O resultado, no entanto, ocorreu em uma sessão com a participação de pilotos novatos em algumas equipes, que cumpriam a exigência de utilização de jovens pilotos durante os treinos livres da temporada.
Bortoleto apresentou ritmo competitivo ao longo da atividade e colocou a Audi entre as equipes de destaque. Nico Hulkenberg, companheiro do brasileiro, terminou na oitava posição. A diferença para as principais equipes, contudo, deve ser analisada com cautela, já que McLaren e Mercedes não utilizaram seus pilotos titulares.
Os pilotos retornam à pista ainda nesta sexta-feira para o segundo treino livre, marcado para as 12h.
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