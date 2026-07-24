Carlo Ancelotti é o treinador da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti é o treinador da seleção brasileira Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 24/07/2026 12:30

Rio - Eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti tem como primeira meta no próximo ciclo visando o Mundial de 2030 o título da Copa América, que irá acontecer daqui a dois anos. A competição pode inclusive selar o destino do italiano em caso de fracasso.

De acordo com o jornalista Paulo Vinicius Coelho, a CBF não cogita oficialmente, mas Carlo Ancelotti pode não resistir no cargo, caso o Brasil não seja campeão do principal torneio envolvendo as seleções da América do Sul.

Muito provavelmente sem Lionel Messi, a Argentina entrará na competição sendo uma grande incógnita. A Colômbia tem um boa geração, mas fracassou na Copa do Mundo tardiamente sendo eliminada pelo Suíça. Uruguai, Paraguai e Equador são vistas como equipes inferiores ao Brasil.

Ancelotti tem contrato com a seleção brasileira até a próxima Copa do Mundo. A CBF deseja uma renovação a partir da próxima convocação, que deverá acontecer em em setembro para amistosos contra a Austrália.