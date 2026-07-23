Carlo Ancelotti tem contrato até a Copa de 2030 - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti tem contrato até a Copa de 2030Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 23/07/2026 11:40 | Atualizado 23/07/2026 13:24

Rio - O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, foi procurado pela Federação Italiana para ser o novo treinador da seleção visando a Copa do Mundo de 2030. A informação foi divulgada por Paolo Maldini, que atualmente faz parte do grupo que está reestruturando a Azzurra visando a classificação no próximo Mundial.

"Falamos com Ancelotti antes de falar com Pep Guardiola, nos pareceu justo começar pelos melhores do mundo, mas é preciso ver a disponibilidade", disse em entrevista coletiva.

Apesar disso, Ancelotti recusou o convite e reforçou que está totalmente focado na seleção brasileira e no trabalho visando a Copa do Mundo de 2030.

A negociação com Pep Guardiola não está simples. O espanhol é a prioridade para a Itália, mas caso as conversas não evoluam um novo nome será pensado.

"Quando será anunciado o novo treinador da Itália? O ideal seria até o final desta semana, mas talvez também esperar pela pessoa que realmente queremos, o timing também é determinado pela oportunidade de contar com as figuras que desejamos", afirmou.