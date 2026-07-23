Carrinho no atleta Gabriel PecReprodução/Tv Globo

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João André Pombo
Ex-jogador do Vasco, Gabriel Pec estreiou pelo Cruzeiro, na quarta-feira (22), em vitória por 2 a 1, contra o Internacional, pela 18ª rodada do Brasileiro. Porém, o jogador, de 25 anos, sofreu uma grave entrada de Victor Gabriel, do clube gaúcho, e acabou  tendo uma fratura na perna esquerda. A situação gerou revolta de alguns torcedores nas redes sociais.
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A cena é bem forte. O jogador sofreu uma fratura e sangrou, mostrado por imagens da transmissão durante o jogo. Os usuários das redes sociais pediram o afastamento do atleta do Internacional que lesionou ele pelo mesmo período que durar a recuperação. A tendência é que ele fique quatro meses sem atuar.
Gabriel Pec foi contratado no começo do mês de Julho pelo clube mineiro, por 12 milhões de euros (algo em torno de R$ 69,61 milhões), com vínculo de 5 anos. De acordo com o perfil, Central da Toca, o Cruzeiro está avaliando como prosseguir com o caso, visando punir o agressor.
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Críticas à entrada do Vitor Gabriel, jogador do Internacional - Reprodução/X @CRonaldoNews
Críticas à entrada do Vitor Gabriel, jogador do Internacional - Reprodução/X @wauriociors
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Críticas à entrada do Vitor Gabriel, jogador do Internacional - Reprodução/X @ArthurTheDark1
Críticas à entrada do Vitor Gabriel, jogador do Internacional - Reprodução/X @PHZERAW
Críticas à entrada do Vitor Gabriel, jogador do Internacional - Reprodução/X @vh_spfc2
Críticas à entrada do Vitor Gabriel, jogador do Internacional - Reprodução/X @gomes_vitor52557
 *Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato