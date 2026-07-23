Carrinho no atleta Gabriel Pec - Reprodução/Tv Globo

Carrinho no atleta Gabriel PecReprodução/Tv Globo

Publicado 23/07/2026 13:05

Ex-jogador do Vasco, Gabriel Pec estreiou pelo Cruzeiro , na quarta-feira (22), em vitória por 2 a 1, contra o Internacional, pela 18ª rodada do Brasileiro. Porém, o jogador, de 25 anos, sofreu uma grave entrada de Victor Gabriel, do clube gaúcho, e acabou tendo uma fratura na perna esquerda. A situação gerou revolta de alguns torcedores nas redes sociais.

A cena é bem forte. O jogador sofreu uma fratura e sangrou, mostrado por imagens da transmissão durante o jogo. Os usuários das redes sociais pediram o afastamento do atleta do Internacional que lesionou ele pelo mesmo período que durar a recuperação. A tendência é que ele fique quatro meses sem atuar.

Gabriel Pec foi contratado no começo do mês de Julho pelo clube mineiro, por 12 milhões de euros (algo em torno de R$ 69,61 milhões), com vínculo de 5 anos. De acordo com o perfil, Central da Toca, o Cruzeiro está avaliando como prosseguir com o caso, visando punir o agressor.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato