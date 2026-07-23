Zidane é o favorito para assumir a seleção francesaAFP
A entidade que comanda o futebol no país informou, em comunicado nesta quinta-feira, que seu presidente, Philippe Diallo, vai divulgar o nome do novo comandante em uma coletiva de imprensa na sede da federação, em Paris.
Zidane, de 54 anos, não trabalha como técnico desde que deixou o Real Madrid em 2021. O lendário meio-campista comandou o gigante espanhol na conquista de três títulos consecutivos da Champions League entre 2016 e 2018.
Em seu último trabalho, nos Estados Unidos, a equipe esteve perto de mais uma decisão de Mundial. A França, porém, foi superada pela Espanha nas semifinais e se despediu do torneio com a quarta colocação após ser derrotada pela Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar.
Zidane chega com a missão de manter a seleção francesa entre as melhores do mundo. Ele era o cérebro da França na conquista da Copa do Mundo de 1998, marcando dois gols na final, vencida por 3 a 0 contra o Brasil, e foi o grande destaque dois anos depois, quando a França venceu a Eurocopa.
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