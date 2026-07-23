Adeyemi é o novo reforço do BarcelonaDivulgação / FC Barcelona
Barcelona anuncia contratação de Adeyemi, ex-Borussia Dortmund
Atacante assinou vínculo com o clube catalão até 2031
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