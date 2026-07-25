Bastos em jogo do BotafogoVítor Silva/Botafogo

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João Alexandre Borges
Rio - Bastos se manifestou por meio de publicação no Instagram neste sábado (25) para se despedir do Botafogo. O zagueiro fez agradecimentos e valorizou a oportunidade de vestir a camisa do Glorioso.
"Quero agradecer ao Botafogo por me ter dado a oportunidade de representar as cores mais tradicionais do futebol brasileiro. Vivemos momentos incríveis e desafiadores durante esses 3 anos juntos. Hoje concluo o meu ciclo com o clube. Agradeço a todos os meus companheiros, funcionários, os torcedores, e aos meus representantes que fizeram possível termos uma rescisão de forma amigável. O processo continua. Obrigado, Pai e Mãe", escreveu o zagueiro.
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O defensor angolano foi anunciado como reforço do Alvinegro em agosto de 2023. Ele jogou pouco naquela temporada, mas ganhou destaque em 2024.
Bastos foi peça importante para o Glorioso nas campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores. Na reta final daquele ano, sofreu uma lesão que o tirou dos últimos jogos do time naquela temporada.
Ele, aliás, lidou com lesões e disputou apenas uma partida oficial em 2025 - foram poucos minutos no jogo contra o Nova Iguaçu, pelo Estadual. O zagueiro voltou a atuar em fevereiro deste ano.
Bastos, porém, não se reapresentou para a intertemporada do Botafogo. Na última quinta-feira (23), a rescisão do zagueiro com o Glorioso foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. 