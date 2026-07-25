Bastos em jogo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Bastos em jogo do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 25/07/2026 21:50

Rio - Bastos se manifestou por meio de publicação no Instagram neste sábado (25) para se despedir do Botafogo . O zagueiro fez agradecimentos e valorizou a oportunidade de vestir a camisa do Glorioso.

"Quero agradecer ao Botafogo por me ter dado a oportunidade de representar as cores mais tradicionais do futebol brasileiro. Vivemos momentos incríveis e desafiadores durante esses 3 anos juntos. Hoje concluo o meu ciclo com o clube. Agradeço a todos os meus companheiros, funcionários, os torcedores, e aos meus representantes que fizeram possível termos uma rescisão de forma amigável. O processo continua. Obrigado, Pai e Mãe", escreveu o zagueiro.

O defensor angolano foi anunciado como reforço do Alvinegro em agosto de 2023. Ele jogou pouco naquela temporada, mas ganhou destaque em 2024.

Bastos foi peça importante para o Glorioso nas campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores. Na reta final daquele ano, sofreu uma lesão que o tirou dos últimos jogos do time naquela temporada.

Ele, aliás, lidou com lesões e disputou apenas uma partida oficial em 2025 - foram poucos minutos no jogo contra o Nova Iguaçu, pelo Estadual. O zagueiro voltou a atuar em fevereiro deste ano.