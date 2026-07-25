Artur Jorge e Franclim Carvalho conquistaram a Liberta e o Brasileirão - Vitor Silva / Botafogo

Artur Jorge e Franclim Carvalho conquistaram a Liberta e o BrasileirãoVitor Silva / Botafogo

Publicado 25/07/2026 08:15

parceria de quatro anos e meio. Agora de lados opostos, os técnicos de Cruzeiro e do Glorioso colocam em prática a popular expressão "amigos amigos, negócios à parte" na partida entre os dois clubes no domingo (26), às 16h, no Mineirão, pelo

Artur Jorge e Franclim Carvalho entraram juntos para a história do Botafogo em 2024 e voltam a se encontrar meses depois de encerrarem uma. Agora de lados opostos, os técnicos de Cruzeiro e do Glorioso colocam em prática a popular expressão "amigos amigos, negócios à parte" na, pelo Brasileirão

"Agora nem eu nem Artur estamos suspensos (risos), vai ser o encontro se nada demais acontecer até lá. No domingo estaremos lá. É um elenco forte, com uma comissão com muita qualidade, que são meus amigos", disse o comandante do Botafogo após o jogo com o Vitória, na quinta-feira (23).

"Obviamente, a quem eu desejo sucesso, exceto quando jogarem contra mim, que é o caso de domingo (risos). Espero que seja eu a sorrir no final", completou.



Antes de os dois portugueses chegarem ao futebol brasileiro, em 2024, eles se encontraram pela primeira vez nas divisões de base do Braga. Franclim já trabalhava como auxiliar da equipe sub-19 quando Artur chegou para ser o comandante, após trabalhar no sub-15 e no sub-17.



A parceria durou quase duas temporadas, entre 2018 e 2020, até que o atual técnico do Botafogo foi trabalhar no Belenenses, enquanto o amigo seguiu para o sub-23. Eles se reencontraram no meio de 2022, quando o técnico do Cruzeiro assumiu a equipe profissional do Braga e convidou o auxiliar para a comissão técnica.

O trabalho de Artur e Franclim no Botafogo

Foram mais duas temporadas até os dois - e os outros membros da comissão técnica - serem contratados pelo Botafogo. A dupla fez sucesso ao conquistar a Libertadores, inclusive com participação importante de Franclim Carvalho, flagrado pela transmissão de TV conversando com Artur Jorge e sugerindo novo posicionamento do time após a expulsão de Gregore, no início da final.



Os dois ainda levantaram o troféu do Brasileirão antes de irem para o Al Rayyan, do Catar, em 2025. A parceria podia ser reeditada no Cruzeiro, mas o então auxiliar não aceitou o convite porque queria seguir com a carreira como técnico, sendo contratado pouco depois pelo Botafogo.



"Tivemos uma caminhada de muito sucesso, temos uma relação pessoal muito estreita. Foram muitos anos juntos com o Artur, com João Cardoso e com o Tiago (Lopes). Custou muito tomar essa decisão de não acompanhá-los porque sou uma pessoa de relação, e a nossa era muito próxima. E aí, o meu caminho estava traçado", disse Franclim em sua apresentação ao Glorioso, no início de abril.



"Tive muito convite enquanto acompanhava a outra comissão e declinei sempre porque gosto de ser leal às pessoas que são leais comigo. E sou grato por toda a vida, dei minha contribuição".