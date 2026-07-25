Botafogo confirmou a contratação de Danilo Pereira - Divulgação / Botafogo

Botafogo confirmou a contratação de Danilo PereiraDivulgação / Botafogo

Publicado 25/07/2026 16:25

Rio - O Botafogo anunciou neste sábado (25) a contratação do atacante Danilo Pereira, de 27 anos. O jogador pertence ao Rangers, da Escócia, e chega ao Glorioso por empréstimo válido até o fim de junho de 2027.

"Seja bem-vindo ao Fogão, Danilo! Vamos em busca de muitas conquistas com a #GloriosaCamisa!", escreveu o Botafogo, em seu site.

Em nota, o clube escocês também oficializou a transferência: "Podemos confirmar hoje que Danilo se juntou ao clube brasileiro Botafogo por empréstimo de uma temporada, com obrigação condicional de compra".

We can today confirm Danilo has joined Brazilian side @Botafogo on a season-long loan with a conditional obligation to buy.



Everyone at Rangers wishes Danilo well for his move to Brazil. pic.twitter.com/y8u0GiR5E8 — Rangers Football Club (@RangersFC) July 25, 2026

Ele chega após a saída de Chris Ramos, que foi emprestado ao Real Oviedo, da Espanha. Na temporada 2025/26, Danilo Pereira também defendeu o NEC Nijmegen, da Holanda, por empréstimo.

Nesta janela de transferências, além de Danilo Pereira, o Botafogo já anunciou as contratações dos goleiros Gabriel Batista e Warleson, do zagueiro Lucas Monzón, do lateral-esquerdo Paulinho e do volante Domingos Andrade.