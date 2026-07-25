Neymar no aquecimento antes de jogo do Santos - Raul Baretta / Santos

Neymar no aquecimento antes de jogo do SantosRaul Baretta / Santos

Publicado 25/07/2026 21:12 | Atualizado 25/07/2026 23:19

Alvo de críticas na semana, Neymar fez uma alusão ao pôquer na comemoração do gol que marcou para abrir o placar no empate do Santos com a Chapecoense por 2 a 2, neste sábado (25), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro

Após balançar a rede, o camisa 10 fez gestos com as mãos como se estivesse jogando cartas. Confira no vídeo abaixo:

NEYMAR FAZ GOLAÇO E COMEMORA JOGANDO POKER, TIRANDO ONDA COM OS CRITICOS pic.twitter.com/iq6ZE8tSAE — TV TIRO DE META (@tvtirodemeta) July 25, 2026

O atacante marcou presença em um torneio de pôquer na última terça-feira (21) e recebeu críticas. Naquele dia, o Santos estava na Venezuela para enfrentar a UCV pelos playoffs da Sul-Americana. A partida terminou com vitória do Peixe por 4 a 1. O camisa 10 não havia sido relacionado e não viajou com o grupo.

Neymar se manifestou sobre o tema nesta semana . "Estava aqui me preparando para o segundo treino (desta quinta-feira) e lembrei que, na minha folga, muita gente ficou falando de eu ter jogado pôquer. Trabalhei de manhã, não fui para o jogo, porque voltei agora aos treinos. No dia seguinte, estava de folga. Ficam falando, enfim. Estou me preparando para o treino. Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida", disse o atacante.

Na partida deste sábado (25), a Chapecoense chegou a ficar em vantagem no placar. Entretanto, Neymar fez o segundo gol do Peixe em cobrança de pênalti e deu números finais ao jogo: 2 a 2.