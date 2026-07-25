Neymar no aquecimento antes de jogo do SantosRaul Baretta / Santos
NEYMAR FAZ GOLAÇO E COMEMORA JOGANDO POKER, TIRANDO ONDA COM OS CRITICOS pic.twitter.com/iq6ZE8tSAE— TV TIRO DE META (@tvtirodemeta) July 25, 2026
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Neymar no aquecimento antes de jogo do SantosRaul Baretta / Santos
NEYMAR FAZ GOLAÇO E COMEMORA JOGANDO POKER, TIRANDO ONDA COM OS CRITICOS pic.twitter.com/iq6ZE8tSAE— TV TIRO DE META (@tvtirodemeta) July 25, 2026
Bruno Guimarães acompanha jogo do Vasco em São Januário
O volante da seleção brasileira é torcedor declarado do Cruz-Maltino
Filipe Luís avalia teste após derrota do Monaco em amistoso
A equipe do técnico brasileiro perdeu para o Sporting por 2 a 0
Vasco sai atrás, busca empate com o Mirassol, mas segue no Z-4
Andrés Gómez anotou um golaço para deixar tudo igual em São Januário
Após críticas, Neymar faz alusão ao pôquer em comemoração de gol
Atacante fez gestos com as mãos como se estivesse jogando cartas
Bayern descarta saída de Olise e rechaça interesse do Real Madrid
Diretor também mostrou que está ansioso com o retorno do jogador, que está de férias após a Copa do Mundo
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