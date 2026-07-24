Neto e Neymar têm trocado farpas nos últimos dias - Reprodução / Band

Neto e Neymar têm trocado farpas nos últimos diasReprodução / Band

Publicado 24/07/2026 14:38 | Atualizado 24/07/2026 14:38





"A gente é otário quando acreditamos que um jogador como o Neymar, que entra na pilha por causa de likes, não se identifica com aquilo que ele mesmo preza: ganhar Campeonato Paulista pelo Santos. Não ganhou. Ganhou uma Liga dos Campeões. Quatro Copas do Mundo, não chegou a uma semifinal", disparou Neto, antes de seguir lembrando das atuações do atleta.



"Quando o Neymar me chama de otário, eu me sinto extremamente feliz. Feliz mesmo. Eu sou criticado, mas também critico o cara. O cara tem o direito de me chamar de otário. Tá tudo certo. Otário é quem acreditou que você, Neymar, pudesse dar a Copa para nós ou chegar à final. Você jogou 30 minutos, você fez um gol de pênalti, cara."



Apesar disso, Neto admitiu que Neymar é um dos maiores jogadores que ele já viu jogar na vida, mas reforçou não temer ele. O comentarista Neto respondeu ao comentário de Neymar, que chamou o ex-jogador de "otário" em postagem nas redes sociais . Durante o programa "Os Donos da Bola", da Band, transmitido nesta sexta-feira (24), o apresentador lembrou do desempenho abaixo do esperado do camisa 10 da Seleção em Copas do Mundo."A gente é otário quando acreditamos que um jogador como o Neymar, que entra na pilha por causa de likes, não se identifica com aquilo que ele mesmo preza: ganhar Campeonato Paulista pelo Santos. Não ganhou. Ganhou uma Liga dos Campeões. Quatro Copas do Mundo, não chegou a uma semifinal", disparou Neto, antes de seguir lembrando das atuações do atleta."Quando o Neymar me chama de otário, eu me sinto extremamente feliz. Feliz mesmo. Eu sou criticado, mas também critico o cara. O cara tem o direito de me chamar de otário. Tá tudo certo. Otário é quem acreditou que você, Neymar, pudesse dar a Copa para nós ou chegar à final. Você jogou 30 minutos, você fez um gol de pênalti, cara."Apesar disso, Neto admitiu que Neymar é um dos maiores jogadores que ele já viu jogar na vida, mas reforçou não temer ele.

"99% das crianças desse Brasil amam você, inclusive o meu filho. Eu tô nem aí pro meu filho, que meu filho gosta de você, os dois: o João e o Júlio. Tô nem aí que os meus dois filhos te amam. Tô nem aí, irmão. Porque eles são otários, os meus dois filhos. Sabe por que os meus dois filhos são otários? Porque eles acreditaram que você podia dar a Copa para duas crianças", afirmou.

Entenda a polêmica

O caso começou com a repercussão de que Neymar participou de um torneio de pôquer na noite da última terça-feira (21), enquanto o Santos jogava pela Copa Sul-Americana. O camisa 10 conta com um cronograma físico individual elaborado pelo clube e não foi relacionado.



Dias depois, na quinta-feira (23), o craque publicou um vídeo no Instagram rebatendo as críticas pela atitude. "Estou me preparando para o treino. Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida", disse.



Então, em transmissão na "Rádio Craque Neto", o apresentador chamou Neymar de "bebezinho" pela postagem do jogador. Foi quando o camisa 10 chamou o ex-atleta de "otário", em um comentário nas redes sociais.