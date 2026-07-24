Neto e Neymar têm trocado farpas nos últimos diasReprodução / Band
"A gente é otário quando acreditamos que um jogador como o Neymar, que entra na pilha por causa de likes, não se identifica com aquilo que ele mesmo preza: ganhar Campeonato Paulista pelo Santos. Não ganhou. Ganhou uma Liga dos Campeões. Quatro Copas do Mundo, não chegou a uma semifinal", disparou Neto, antes de seguir lembrando das atuações do atleta.
"Quando o Neymar me chama de otário, eu me sinto extremamente feliz. Feliz mesmo. Eu sou criticado, mas também critico o cara. O cara tem o direito de me chamar de otário. Tá tudo certo. Otário é quem acreditou que você, Neymar, pudesse dar a Copa para nós ou chegar à final. Você jogou 30 minutos, você fez um gol de pênalti, cara."
Apesar disso, Neto admitiu que Neymar é um dos maiores jogadores que ele já viu jogar na vida, mas reforçou não temer ele.
Entenda a polêmica
Dias depois, na quinta-feira (23), o craque publicou um vídeo no Instagram rebatendo as críticas pela atitude. "Estou me preparando para o treino. Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida", disse.
Então, em transmissão na "Rádio Craque Neto", o apresentador chamou Neymar de "bebezinho" pela postagem do jogador. Foi quando o camisa 10 chamou o ex-atleta de "otário", em um comentário nas redes sociais.
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