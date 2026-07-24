Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

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Theo Faria
Técnico do Manchester City, Enzo Maresca confirmou nesta sexta-feira (24) que Rodri passará por uma cirurgia nas costas. O procedimento acontecerá na próxima segunda (29), de acordo com o comandante. Depois de conduzir a Espanha ao título e ser eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, o meio-campista ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

“Rodri fará uma cirurgia em um problema que tem nas costas na segunda-feira. Ele precisa de férias, precisa de descanso, de recuperação. Depois, estará de volta conosco. Todo treinador quer tê-lo à disposição, é um jogador de topo”, declarou o italiano, em entrevista coletiva.
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Ele também falou sobre o interesse do Real Madrid no volante: “Ao redor de grandes jogadores sempre há especulações. Não estou preocupado com isso, é normal”.

Com a cirurgia, Rodri tem presença incerta no duelo entre Manchester City e Bournemouth, daqui a um mês, pela rodada de abertura do Campeonato Inglês. O meio-campista espera fazer um bom trabalho de recuperação para que possa estar à disposição de Enzo Maresca.