Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026William Volcov / Parceiro / Agência O Dia
“Rodri fará uma cirurgia em um problema que tem nas costas na segunda-feira. Ele precisa de férias, precisa de descanso, de recuperação. Depois, estará de volta conosco. Todo treinador quer tê-lo à disposição, é um jogador de topo”, declarou o italiano, em entrevista coletiva.
Ele também falou sobre o interesse do Real Madrid no volante: “Ao redor de grandes jogadores sempre há especulações. Não estou preocupado com isso, é normal”.
Com a cirurgia, Rodri tem presença incerta no duelo entre Manchester City e Bournemouth, daqui a um mês, pela rodada de abertura do Campeonato Inglês. O meio-campista espera fazer um bom trabalho de recuperação para que possa estar à disposição de Enzo Maresca.
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