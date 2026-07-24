Andrea Pirlo será o novo técnico da seleção italiana. O ex-jogador aceitou a proposta dos diretores Paolo Maldini e Leonardo para comandar a equipe nacional em um projeto de longo prazo. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.
Atualmente, Pirlo comanda o Dubai United. Ele também já teve passagens pela Juventus, na temporada 2020/21, e Sampdoria, em 2023/24.
O novo comandante terá a missão de classificar a Itália à Copa do Mundo novamente. Os "Azzuri" não participaram das últimas três edições do Mundial, em 2018, 2022 e 2026.
O acerto com Pirlo coloca fim a buscas que duraram semanas. Pep Guardiola foi um dos treinadores que Maldini e Leonardo buscaram, mas acabou recusando por querer dedicar mais tempo à família, após um trabalho de 10 anos no Manchester City.
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