Lewis Hamilton confirmou a força da Ferrari no GP da Hungria de Fórmula 1 e liderou a dobradinha da equipe italiana no segundo treino livre da etapa, nesta sexta-feira. O heptacampeão mundial marcou 1min18s729 em Hungaroring e superou Charles Leclerc por 0s148, repetindo o bom momento da equipe após o monegasco já ter terminado a primeira atividade na liderança.
Hamilton apareceu forte nas simulações de classificação com pneus macios e mostrou evolução na adaptação ao carro vermelho, enquanto Leclerc novamente confirmou o bom rendimento em Hungaroring. A dupla deixou para trás nomes que vinham brigando pelas primeiras posições na temporada.
Lando Norris foi o terceiro colocado pela McLaren, seguido por Max Verstappen, da Red Bull. O holandês, porém, passou a sessão tentando encontrar o melhor comportamento do carro e relatou dificuldades para se sentir confortável ao volante. George Russell fechou o top-5 com a Mercedes.
A equipe alemã, por outro lado, teve uma atividade abaixo das expectativas. Russell terminou distante do ritmo da Ferrari, enquanto Kimi Antonelli enfrentou problemas de equilíbrio, reclamou da traseira do carro e acabou apenas na 13ª posição.
Gabriel Bortoleto ficou próximo dos dez primeiros e encerrou o treino na 11ª colocação. O brasileiro da Sauber teve mais uma oportunidade de acumular experiência em Hungaroring e segue trabalhando para extrair o máximo de um carro que ainda busca maior competitividade.
O treino também ficou marcado pelo acidente de Franco Colapinto. O argentino perdeu o controle da Alpine na curva 14, rodou e bateu contra a barreira de proteção, causando uma bandeira vermelha. O piloto saiu do carro sem ferimentos.
A Fórmula 1 volta à pista neste sábado, às 7h30, para o terceiro treino livre. A classificação para o GP da Hungria acontece no mesmo dia, às 11h.