Michael Olise em ação pela França na Copa do Mundo de 2026 - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Michael Olise em ação pela França na Copa do Mundo de 2026William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 25/07/2026 20:30





Em conversa com a imprensa alemã após o amistoso contra o Wehen Wiesbaden, ele reforçou a importância do atacante na temporada europeia que se inicia e descartou qualquer possibilidade de negociação do atleta.



"Rumores sobre o Real Madrid? Esse assunto não nos diz respeito de forma alguma", afirmou o dirigente de forma categórica. Segundo ele, o jogador, que ainda não retornou das férias, está nos planos do treinador Vincent Kompany.



"Estamos ansiosos pela volta de Michael Olise de suas férias. Ele vai desempenhar um papel muito importante no Bayern nesta temporada, assim como fez no ano passado", afirmou Freund fechando as portas para o interesse do gigante espanhol. Destaque da seleção francesa na Copa do Mundo , Michael Olise segue em alta no Bayern de Munique e essa parceria está longe de ter um fim. Prova disso foi o discurso do diretor do clube alemão Christoph Freund ao ser questionado sobre o interesse do Real Madrid no jogador.Em conversa com a imprensa alemã após o amistoso contra o Wehen Wiesbaden, ele reforçou a importância do atacante na temporada europeia que se inicia e descartou qualquer possibilidade de negociação do atleta."Rumores sobre o Real Madrid? Esse assunto não nos diz respeito de forma alguma", afirmou o dirigente de forma categórica. Segundo ele, o jogador, que ainda não retornou das férias, está nos planos do treinador Vincent Kompany."Estamos ansiosos pela volta de Michael Olise de suas férias. Ele vai desempenhar um papel muito importante no Bayern nesta temporada, assim como fez no ano passado", afirmou Freund fechando as portas para o interesse do gigante espanhol.