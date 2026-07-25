Léo Linck é o novo reforço do Estrela Amadora - Divulgação / Estrela Amadora

Léo Linck é o novo reforço do Estrela AmadoraDivulgação / Estrela Amadora

Publicado 25/07/2026 17:00

Estrela Amadora anunciou neste sábado (25) a contratação de Léo Linck. O goleiro de 25 anos pertence ao Botafogo e chega ao clube por empréstimo, com opção de compra ao fim do contrato. O atleta tem vínculo com o Glorioso até 2028.

"O Estrela da Amadora vem por este meio informar que chegou a acordo com o Botafogo FR para a contratação, a título de empréstimo, do guarda-redes Leonardo Linck, que passará a integrar o plantel da equipa principal.

O Estrela da Amadora dá assim as boas-vindas ao atleta e deseja-lhe os maiores sucessos com a camisola tricolor. Bem-vindo, Léo Linck", disse o clube em comunicado.

a mudança de Léo Linck representa mais uma mudança do Glorioso para a posição. Durante a pausa para a Copa do Mundo, Neto deixou o clube. Já nesta segunda (20), Gabriel Batista e Warleson foram anunciados e regularizados no BID.

Cria do Athletico-PR, Léo Linck chegou ao Botafogo em janeiro de 2025. Ao todo, foi titular em 30 jogos pelo Alvinegro, sendo sua última partida pelo clube na vitória do Glorioso por 2 a 1 contra o Santos no dia 15 de julho, em jogo válido pela 19 rodada do campeonato brasileiro.