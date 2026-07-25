Léo Linck é o novo reforço do Estrela AmadoraDivulgação / Estrela Amadora
Clube português oficializa contratação de Léo Linck
Goleiro do Botafogo de 25 anos assina por empréstimo de um ano, com opção de compra ao fim do vínculo
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O Rangers, da Escócia, também confirmou a transferência do jogador
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