O Cruzeiro informa que Gabriel Pec foi submetido à intervenção cirúrgica, na manhã deste sábado, devido à fratura na tíbia da perna esquerda.



O procedimento foi conduzido pelos médicos do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina e Dr. Rodrigo Vaz, e o ortopedista Gustavo Waldolato, no… pic.twitter.com/89yjYqw6Rf