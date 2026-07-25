Gabriel Pec no hospitalFoto: Reprodução

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Marcus Vinicius Balbino
Ex-Vasco, Gabriel Pec passou por cirurgia neste sábado (25) para corrigir a fratura na tíbia da perna esquerda, sofrida na estreia pelo Cruzeiro. O processo de recuperação do atacante acontecerá no departamento de saúde e performance do clube mineiro.

O procedimento foi conduzido pelos médicos do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina e Dr. Rodrigo Vaz, além do ortopedista Gustavo Waldolato, no Hospital Orizonti, em Belo Horizonte.

O lance aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo. O atacante saiu em velocidade para puxar um contra-ataque, mas acabou atingido pela sola do defensor. Pec sofreu um sangramento na perna e foi levado de maca diretamente ao vestiário.
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Na sequência, o Cruzeiro encaminhou o jogador ao hospital para a realização de exames. De acordo com o ge, o tempo de recuperação pode variar entre três e quatro meses.

Gabriel Pec foi revelado pelo Vasco, clube que defendeu até o início de 2024, quando se transferiu para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

O atacante foi anunciado como reforço do Cruzeiro em 7 de julho deste ano. Com a camisa do clube mineiro, ele havia disputado um amistoso contra o Grêmio no último dia 12, mas fez sua estreia em partidas oficiais pela Raposa apenas na última quarta-feira (22), na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.

Confira publicação do Cruzeiro:

 