Zé Lucas é o novo reforço do Cruzeiro - Divulgação / Cruzeiro

Zé Lucas é o novo reforço do CruzeiroDivulgação / Cruzeiro

Publicado 25/07/2026 12:59





Além da compensação financeira, a negociação por Zé Lucas inclui a chegada de dois jogadores do Cruzeiro ao Sport. O atacante Chico da Costa e o volante Murilo Rikhman serão cedidos por empréstimo ao clube pernambucano até o fim de 2026. Cruzeiro oficializou neste sábado (25) a contratação de Zé Lucas, que também estava na mira do Flamengo . O jovem volante de 18 anos chega por R$ 25,5 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta que serão pagos em três parcelas escalonadas entre agosto e outubro de 2026. O atleta terá vínculo com o Cabuloso até meados de 2031.Além da compensação financeira, a negociação por Zé Lucas inclui a chegada de dois jogadores do Cruzeiro ao Sport. O atacante Chico da Costa e o volante Murilo Rikhman serão cedidos por empréstimo ao clube pernambucano até o fim de 2026.





Zé Lucas já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e desembarca em Belo Horizonte ainda neste sábado para realizar exames médicos. O atleta já poderá ser relacionado para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.



O volante é a segunda contratação do Cruzeiro nesta janela de transferências. Recentemente, o clube também oficializou a chegada de Gabriel Pec, ex-Vasco, que já estreou pela equipe Leia mais: Atacante de Portugal admite jogar pelo Flamengo no futuro: 'Admiração' Zé Lucas já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e desembarca em Belo Horizonte ainda neste sábado para realizar exames médicos. O atleta já poderá ser relacionado para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.O volante é a segunda contratação do Cruzeiro nesta janela de transferências. Recentemente, o clube também oficializou a chegada de Gabriel Pec, ex-Vasco, que já estreou pela equipe

Disputa com o Flamengo

O Flamengo era outro interessado na contratação do jovem. De acordo com informações do ge, o Rubro-Negro ofereceu cerca de 2,5 milhões de euros fixos (cerca de R$ 14,6 milhões), além de bônus entre 3 e 4 milhões de euros vinculados à participação do jogador na equipe principal.



No entanto, foi sinalizado que o meia seria contratado para atuar inicialmente no sub-20 rubro-negro, o que não agradou à família nem ao estafe do atleta. Com isso, o volante optou por acertar com o Cruzeiro.



Na temporada, Zé Lucas disputou 23 partidas, sendo 22 como titular com a camisa do Sport, e não participou diretamente de gols. Além disso, o volante acumula convocações para as seleções brasileiras sub-17 e sub-20.