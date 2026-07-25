Zé Lucas é o novo reforço do CruzeiroDivulgação / Cruzeiro
Além da compensação financeira, a negociação por Zé Lucas inclui a chegada de dois jogadores do Cruzeiro ao Sport. O atacante Chico da Costa e o volante Murilo Rikhman serão cedidos por empréstimo ao clube pernambucano até o fim de 2026.
Zé Lucas já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e desembarca em Belo Horizonte ainda neste sábado para realizar exames médicos. O atleta já poderá ser relacionado para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.
O volante é a segunda contratação do Cruzeiro nesta janela de transferências. Recentemente, o clube também oficializou a chegada de Gabriel Pec, ex-Vasco, que já estreou pela equipe
Disputa com o Flamengo
No entanto, foi sinalizado que o meia seria contratado para atuar inicialmente no sub-20 rubro-negro, o que não agradou à família nem ao estafe do atleta. Com isso, o volante optou por acertar com o Cruzeiro.
Na temporada, Zé Lucas disputou 23 partidas, sendo 22 como titular com a camisa do Sport, e não participou diretamente de gols. Além disso, o volante acumula convocações para as seleções brasileiras sub-17 e sub-20.
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