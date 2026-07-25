Filipe Luís é o técnico do Monaco - Divulgação / X @AS_Monaco

Filipe Luís é o técnico do MonacoDivulgação / X @AS_Monaco

Publicado 25/07/2026 22:49

Portugal - O Monaco, de Filipe Luís , perdeu para o Sporting por 2 a 0 em jogo de pré-temporada no Estádio José Alvalade, em Lisboa, neste sábado (25). Após a partida, o técnico brasileiro valorizou a importância do jogo para a equipe.

"Hoje foi um teste importante para nós, porque o Sporting está muito mais avançado na sua preparação. Portanto, foi um bom teste para nos ajudar a fazer ajustes, enquanto continuamos a trabalhar em todos os aspectos", disse Filipe Luís.

: "Aujourd'hui a été un test important pour nous car le Sporting est beaucoup plus avancé dans sa préparation. Ce fut donc un bon test pour nous aider afin d'apporter des corrections, tout en continuant à travailler sur tous les aspects." pic.twitter.com/OSN48KipSM — AS Monaco (@AS_Monaco) July 25, 2026

Este foi o segundo jogo de Filipe Luís à frente do Monaco. O primeiro aconteceu no sábado passado (18). Na ocasião, a equipe venceu o Saint-Priest, da quarta divisão da França por 5 a 2.