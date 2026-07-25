Portugal - O Monaco, de Filipe Luís, perdeu para o Sporting por 2 a 0 em jogo de pré-temporada no Estádio José Alvalade, em Lisboa, neste sábado (25). Após a partida, o técnico brasileiro valorizou a importância do jogo para a equipe.
"Hoje foi um teste importante para nós, porque o Sporting está muito mais avançado na sua preparação. Portanto, foi um bom teste para nos ajudar a fazer ajustes, enquanto continuamos a trabalhar em todos os aspectos", disse Filipe Luís.
: "Aujourd'hui a été un test important pour nous car le Sporting est beaucoup plus avancé dans sa préparation. Ce fut donc un bon test pour nous aider afin d'apporter des corrections, tout en continuant à travailler sur tous les aspects." pic.twitter.com/OSN48KipSM
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