Filipe Luís é o técnico do MonacoDivulgação / X @AS_Monaco

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João Alexandre Borges
Portugal - O Monaco, de Filipe Luís, perdeu para o Sporting por 2 a 0 em jogo de pré-temporada no Estádio José Alvalade, em Lisboa, neste sábado (25). Após a partida, o técnico brasileiro valorizou a importância do jogo para a equipe.
"Hoje foi um teste importante para nós, porque o Sporting está muito mais avançado na sua preparação. Portanto, foi um bom teste para nos ajudar a fazer ajustes, enquanto continuamos a trabalhar em todos os aspectos", disse Filipe Luís.
Este foi o segundo jogo de Filipe Luís à frente do Monaco. O primeiro aconteceu no sábado passado (18). Na ocasião, a equipe venceu o Saint-Priest, da quarta divisão da França por 5 a 2.
Filipe Luís ficou livre no mercado após ser demitido do Flamengo em março. Já no dia 6 de julho, o Monaco oficializou a contratação do treinador, que firmou vínculo até junho de 2028.