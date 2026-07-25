Como, da Itália - Divulgação / X @Como_1907

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Publicado 25/07/2026 19:21

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Categorias de faixas etárias mais elevadas serão introduzidas gradualmente ao jogo aéreo, com um limite no número de cabeceios por sessão e a proibição do uso de bolas excessivamente cheias.Diante da crescente preocupação com as consequências de cabeceios repetidos e concussões, vários países e modalidades esportivas, incluindo rúgbi, futebol e handebol, adotaram medidas a esse respeito.Na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda, o cabeceio foi eliminado dos treinos de equipes com jogadores menores de doze anos.Nos últimos anos, ex-jogadores profissionais e familiares de sete jogadores falecidos iniciaram ações judiciais contra diversas entidades dirigentes do futebol britânico. Eles acusam essas organizações de terem "sempre tido plena consciência" dos riscos de concussões e lesões cerebrais enfrentados pelos jogadores, sem implementar as medidas de segurança necessárias.