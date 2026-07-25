Bruno Guimarães em jogo do Brasil na CopaRafael Ribeiro / CBF
"Tivemos conversas muito boas antes da Copa do Mundo, durante a Copa e depois dela. Obviamente, o que falamos precisa permanecer em sigilo, mas ele é um grande jogador e uma grande pessoa. Não sei o que vai acontecer com o futuro do Bruno. Isso é para outras pessoas especularem, além de envolver conversas das quais eu não faço parte".
A incerteza sobre o futuro de Bruno Guimarães no Newcastle surgiu a partir de um possível interesse do Arsenal no volante de 28 anos. De acordo com informações do jornalista britânico Ben Jacobs, o clube de Londres irá oferecer algo em torno de 70 milhões de libras (cerca de R$ 477 milhões).
Esta não é a primeira oferta dos Gunners pelo brasileiro. Anteriormente, o atual campeão inglês sinalizou com 65 milhões de libras (cerca de R$ 443 milhões) pela contratação de Bruno Guimarães. A proposta foi recusada.
Apesar do interesse do Arsenal, o técnico da equipe reforçou que a intenção da diretoria é manter seus principais jogadores:
"Não queremos perder nossos melhores jogadores. Isso é óbvio. Perder esses grandes nomes é doloroso e dificulta nosso trabalho. Tem sido mais uma janela desafiadora, mas estamos fazendo o melhor para o clube, pensando tanto no curto quanto no longo prazo, para montar o elenco mais forte possível."
O volante é um dos principais nomes do Newcastle na temporada. Peça importante da equipe, participou de 41 jogos em 2025/26, sendo 37 como titular, com nove gols e sete assistências. O clube terminou o Campeonato Inglês na 12ª colocação, com 49 pontos.
Bruno Guimarães também foi destaque da seleção brasileira nos primeiros jogos da Copa do Mundo, com quatro assistências. O brasileiro, porém, acabou ficando marcado negativamente por desperdiçar um pênalti na derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final, resultado que selou a eliminação da Seleção na competição.
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