Vini Jr com novo visual e Virginia Fonseca Manuela Scarpa/Brazil news
Arsenal vê renovação estagnada como chance de contratar Vini Jr
Clube inglês ainda não abriu negociação, mas brasileiro é bem avaliado internamente
A indefinição sobre o futuro de Vini Jr no Real Madrid desperta interesse de outros gigantes europeus. O Arsenal colocou o brasileiro no radar para a próxima temporada e considera fazer uma proposta pelo atacante caso ele não chegue a um acordo nas negociações de renovação de contrato.
Segundo informação do site 'The Athletic', o clube inglês aprovou o nome de Vini Jr, mas ainda está no interesse apenas, sem ter aberto conversas com o jogador ou os espanhóis.
Vini Jr está em fim de contrato com o Real
O movimento do Arsenal vai depender de como terminará a negociação entre o atacante e o Real Madrid, que se arrasta há meses. Há pressa numa definição já que o contrato atual termina no meio de 2027.
Caso não haja um acordo pela renovação, o clube espanhol pode até mesmo vendê-lo antes do fim do vínculo, para não perdê-lo de graça. Diante do cenário, a expectativa é que haja uma definição final nas próximas semanas.
O interesse das duas partes é por um acordo para a permanência de Vini Jr, mas a questão financeira sobre a valorização salarial segue como principal entrave.
Outros clubes interessados
Contratado em 2018, Vini Jr tem multa estimada de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,21 bilhões). Mas esse valor tende a cair diante da necessidade de uma venda.
Além do Arsenal, há outros clubes interessados, principalmente da Arábia Saudita, dispostos a fazer grande investimento pela contratação. Entretanto, o atacante revelado pelo Flamengo tem a preferência de permanecer na Europa neste momento.
Vasco
Negociação avança, e Vasco encaminha a contratação de Santiago Sosa
Jogador está no Racing, da Argentina, e pode atuar tanto como volante quanto como zagueiro
Vasco
Andrés Gómez lamenta situação do Vasco: 'Penso que é algo espiritual'
Cruz-Maltino continua na zona de rebaixamento
Vasco
Bruno Guimarães acompanha jogo do Vasco em São Januário
O volante da seleção brasileira é torcedor declarado do Cruz-Maltino
Esporte
Filipe Luís avalia teste após derrota do Monaco em amistoso
A equipe do técnico brasileiro perdeu para o Sporting por 2 a 0
Vasco
Vasco sai atrás, busca empate com o Mirassol, mas segue no Z-4
Andrés Gómez anotou um golaço para deixar tudo igual em São Januário
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.