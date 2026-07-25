Vini Jr com novo visual e Virginia Fonseca - Manuela Scarpa/Brazil news

Vini Jr com novo visual e Virginia Fonseca Manuela Scarpa/Brazil news

Publicado 25/07/2026 12:11

considera fazer uma proposta pelo atacante caso ele não chegue a um acordo nas negociações de renovação de contrato.

A indefinição sobre o futuro de Vini Jr no Real Madrid desperta interesse de outros gigantes europeus. O Arsenal colocou o brasileiro no radar para a próxima temporada e

Segundo informação do site 'The Athletic', o clube inglês aprovou o nome de Vini Jr, mas ainda está no interesse apenas, sem ter aberto conversas com o jogador ou os espanhóis.

Vini Jr está em fim de contrato com o Real



O movimento do Arsenal vai depender de como terminará a negociação entre o atacante e o Real Madrid, que se arrasta há meses. Há pressa numa definição já que o contrato atual termina no meio de 2027.



Caso não haja um acordo pela renovação, o clube espanhol pode até mesmo vendê-lo antes do fim do vínculo, para não perdê-lo de graça. Diante do cenário, a expectativa é que haja uma definição final nas próximas semanas.



O interesse das duas partes é por um acordo para a permanência de Vini Jr, mas a questão financeira sobre a valorização salarial segue como principal entrave.



Outros clubes interessados



Contratado em 2018, Vini Jr tem multa estimada de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,21 bilhões). Mas esse valor tende a cair diante da necessidade de uma venda.

