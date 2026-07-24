Vozinha brilhou no empate sem gols de Cabo Verde com a Espanha na Copa do MundoGetty Images via AFP

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João Alexandre Borges
O Colo-Colo (CHI) anunciou a contratação do goleiro Vozinha, que brilhou pela seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026. Por meio das redes sociais nesta sexta-feira (24), o clube celebrou o acerto.
"Bem-vindo. Vozinha, te esperamos no Estádio Monumental", escreveu o perfil do Colo-Colo.
 
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O presidente do Colo-Colo, Aníbal Mosa, nesta sexta-feira (24) conversou com a imprensa sobre o negócio. "Nos próximos dias, vai viajar ao Chile, vai passar pelos exames e depois será apresentado aqui no Estádio Monumental".
Vozinha, de 40 anos, estava sem clubes desde que deixou o Chaves, de Portugal, no meio deste ano. Em recente entrevista à CBS, dos Estados Unidos, o goleiro falou sobre a busca por um novo time.
"É uma das primeiras coisas que eu quero resolver. Eu amo futebol. Estar aqui, aos 40 anos, é porque eu realmente tenho essa paixão. Quero jogar, pelo menos, mais um ou dois anos, ou ver o quanto meu corpo aguentar. Nunca sabemos o amanhã", disse Vozinha.
"Quero jogar, espero achar um time que realmente me queira como jogador, não como uma pessoa do marketing", completou.