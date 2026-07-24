Vozinha brilhou no empate sem gols de Cabo Verde com a Espanha na Copa do Mundo - Getty Images via AFP

Vozinha brilhou no empate sem gols de Cabo Verde com a Espanha na Copa do MundoGetty Images via AFP

Publicado 24/07/2026 22:55 | Atualizado 24/07/2026 22:58

O Colo-Colo (CHI) anunciou a contratação do goleiro Vozinha, que brilhou pela seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 . Por meio das redes sociais nesta sexta-feira (24), o clube celebrou o acerto.

"Bem-vindo. Vozinha, te esperamos no Estádio Monumental", escreveu o perfil do Colo-Colo.

O presidente do Colo-Colo, Aníbal Mosa, nesta sexta-feira (24) conversou com a imprensa sobre o negócio. "Nos próximos dias, vai viajar ao Chile, vai passar pelos exames e depois será apresentado aqui no Estádio Monumental".

"É uma das primeiras coisas que eu quero resolver. Eu amo futebol. Estar aqui, aos 40 anos, é porque eu realmente tenho essa paixão. Quero jogar, pelo menos, mais um ou dois anos, ou ver o quanto meu corpo aguentar. Nunca sabemos o amanhã", disse Vozinha.

"Quero jogar, espero achar um time que realmente me queira como jogador, não como uma pessoa do marketing", completou.