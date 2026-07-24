Rafael Leão no CT do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Rafael Leão no CT do CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians

Publicado 24/07/2026 20:01 | Atualizado 24/07/2026 22:59

Rafael Leão, atacante do Milan (ITA) e da seleção de Portugal , passa as férias no Brasil e aproveitou a estadia para treinar no CT do Corinthians. Ele ainda recebeu uma camisa do Timão personalizada, entregue pelo executivo de futebol do clube, Marcelo Paz.

Visita ilustre no CT Dr. Joaquim Grava!



Rafael Leão, atacante da Seleção Portuguesa de Futebol, está passando alguns dias no Brasil e, para manter a forma física, está treinando no CT do Timão!



O atleta foi presenteado com o manto alvinegro!



Rodrigo Coca /… pic.twitter.com/CDeQ6UDWVW — Corinthians (@Corinthians) July 24, 2026

O português também foi convidado para o podcast PodPah, na quinta-feira (23). Durante o episódio, declarou que estaria aberto a jogar no Brasil um dia , pois se identifica muito com a cultura, principalmente, do Rio, mas disse que jogaria em apenas um clube no estado.

Além disso, também elogiou o Timão e sua estrutura: "Eu gostei muito do Corinthians, as pessoas de lá foram muito de boa comigo, as instalações estavam muito boas (...)".

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges