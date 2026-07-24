Rafael Leão no CT do CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians

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João André Pombo
Rafael Leão, atacante do Milan (ITA) e da seleção de Portugal, passa as férias no Brasil e aproveitou a estadia para treinar no CT do Corinthians. Ele ainda recebeu uma camisa do Timão personalizada, entregue pelo executivo de futebol do clube, Marcelo Paz.
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O português também foi convidado para o podcast PodPah, na quinta-feira (23). Durante o episódio, declarou que estaria aberto a jogar no Brasil um dia, pois se identifica muito com a cultura, principalmente, do Rio, mas disse que jogaria em apenas um clube no estado.
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Além disso, também elogiou o Timão e sua estrutura: "Eu gostei muito do Corinthians, as pessoas de lá foram muito de boa comigo, as instalações estavam muito boas (...)".
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges