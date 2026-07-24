Neymar em treino do Santos - Raul Baretta / Santos FC

Neymar em treino do SantosRaul Baretta / Santos FC

Publicado 24/07/2026 21:45

O Santos divulgou, nesta sexta-feira (24), a lista de relacionados para a partida contra a Chapecoense e confirmou o retorno de Neymar . As duas equipes vão se enfrentar no sábado (25), a partir das 18h30, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada Brasileirão.

O atacante disputou a Copa do Mundo de 2026 e se recuperou de uma lesão na panturrilha direta no período em que esteve com a seleção brasileira. Ele disputou apenas dois jogos no torneio e marcou um gol.

Neymar se reapresentou ao Santos na última sexta-feira (17). Ele cumpriu um cronograma físico individual para recuperar o melhor ritmo e não viajou com o grupo para a Venezuela, onde o Peixe venceu a UCV por 4 a 1, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana, na terça-feira (21). Agora, volta a ficar à disposição.

Veja a lista completa de relacionados

GOLEIROS: Diógenes, Gabriel Brazão e João Paulo;

DEFENSORES: Adonis Frías, João Ananias, Igor Vinicius, Luan Peres, Lucas Veríssimo e Escobar;

MEIO-CAMPISTAS: Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Gabriel Menino, João Schmidt, Rollheiser, Samuel Pierri e Willian Arão;

ATACANTES: Álvaro Barreal, Caballero, Gabigol, Miguelito, Nadson, Neymar, Robinho Jr, Rony e Thaciano.