Roger Flores no programa troca de passes - Reprodução/Tv Globo

Roger Flores no programa troca de passesReprodução/Tv Globo

Publicado 23/07/2026 17:31

Rio - Ex-jogador do Fluminense e atualmente comentarista da Rede Globo, Roger Flores criticou o Ancelotti por conta da sua pouca presença acompanhando o futebol brasileiro. O ex-atleta pediu que o treinador da Seleção fique mais tempo no país e foi apoiado por torcedores nas redes sociais.

"Ele vem no Brasil, uma semana antes da convocação. Vai em dois ou três jogos, vai no Maracanã, vai no Mineirão, vai no Morumbi e acha que ta tudo certo (...)". Além disso ainda reforçou "Meu irmão esse cara tem que estar morando aqui, consumindo e bebendo da nossa água, indo nos campeonatos sub-20, sub-17", opinou.

Carlo Ancelotti tem contrato com a CBF até a Copa do Mundo de 2030. Na edição de 2026 do Mundial, o Brasil acabou eliminado nas oitavas de final para a Noruega.

VEJA OS COMENTÁRIOS

fotogaleria

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato