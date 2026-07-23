Roger Flores no programa troca de passesReprodução/Tv Globo
Crítica de Roger Flores a Ancelotti recebe apoio nas redes sociais
Comentarista da Rede Globo pediu mais presença do técnico da Seleção
Crítica de Roger Flores a Ancelotti recebe apoio nas redes sociais
Comentarista da Rede Globo pediu mais presença do técnico da Seleção
Equador avalia nova investida em treinador do Fluminense, diz TV
Argentino, de 45 anos, tem contrato até o fim do ano
Luka Modric renova com o Milan e permanece no clube até 2027
Aos 40 anos, meio-campista croata assina por mais uma temporada
Domingos Andrade é regularizado e já pode estrear pelo Botafogo
Volante angolano assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2029
Barcelona confirma que meio-campista sofreu lesão ligamentar
Jogador de 29 anos informou que 'não será necessária uma cirurgia por enquanto'
Neymar participa de treino e deve reforçar o Santos no Brasileirão
Jogador voltou a treinar nesta quinta-feira (23) após receber folga na última quarta
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.