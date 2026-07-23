Neymar em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 23/07/2026 16:55

Rio - Neymar está perto de voltar a jogar pelo Santos. Após receber folga na última quarta-feira (22), o atacante participou normalmente do treino desta quinta (23), no CT Rei Pelé, e deve ser relacionado pelo técnico Cuca para o próximo jogo do Peixe.

O elenco do Santos se reapresentou nesta quinta, no CT Rei Pelé, após enfrentar Universidad Central, da Venezuela, pela Sul-Americana. Os jogadores que entraram em campo realizaram uma atividade regenerativa, enquanto os demais participaram de um treino técnico e tático.

Convocado para a Copa do Mundo de 2026, Neymar finalizou a recuperação da lesão na panturrilha direita nos Estados Unidos. O camisa 10 do Santos entrou em campo na vitória sobre a Escócia por 3 a 0, na fase de grupos, e na derrota para a Noruega por 2 a 1, nas oitavas de final.

Além do retorno de Neymar, o técnico Cuca terá a volta do lateral direito Igor Vinícius, dos volantes Willian Arão e João Schmidt e do atacante Gabigol. O Santos enfrenta a Chapecoense, neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Brasileirão.