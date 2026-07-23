Luka Modric durante aquecimento do Milan - Carlo Hermann / AFP

Luka Modric durante aquecimento do MilanCarlo Hermann / AFP

Publicado 23/07/2026 17:16 | Atualizado 23/07/2026 17:38

Itália - Luka Modric continuará no Milan. O clube italiano oficializou, nesta quinta-feira (23), a extensão de contrato do meio-campista croata por mais um ano, garantindo sua permanência até 30 de junho de 2027.



O veterano de 40 anos, vencedor da Bola de Ouro em 2018, vestirá novamente a camisa 14 dos rossoneri. Em comunicado oficial, a diretoria destacou que o atleta "soube colocar sua experiência e qualidade a serviço da equipe, dentro e fora de campo".



Na última temporada, Modric foi peça frequente no meio-campo rubro-negro, somando 37 partidas, dois gols e três assistências. O Milan terminou a Série A na quinta colocação e agora aposta na chegada do técnico Ruben Amorim, ex-Manchester United, para reformular o time.



Ídolo do Real Madrid, o meia acumula uma vitoriosa passagem pelo clube espanhol, onde ergueu 28 taças. Pela seleção, soma 202 jogos e 29 gols, tendo se despedido das Copas do Mundo na edição deste ano, quando a Croácia caiu diante de Portugal nos 16 avos de final.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato