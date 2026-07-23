Bradley Barcola em campo pelo PSG - Divulgação / PSG

Bradley Barcola em campo pelo PSGDivulgação / PSG

Publicado 23/07/2026 17:51

Rio - Em busca da contratação de Bradley Barcola, de 23 anos, o Liverpool não está preocupado com o possível interesse do Barcelona . De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês é a única equipe em negociações com o PSG.

No entanto, as conversas não são simples. O atual bicampeão europeu pediu algo em torno de 150 milhões de euros (cerca de R$ 869,57 milhões) para o Liverpool pelo jovem.

Barcola alternou entre a titularidade e a reserva na Copa do Mundo pela seleção francesa. Ele entrou em campo nos oito jogos, anotou três gols e deu uma assistência.

No PSG, o atacante também alterna entre a titularidade e o banco. Na última temporada, ele entrou em campo em 49 partidas, anotou 13 gols e deu sete assistências pelo clube francês.