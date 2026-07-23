Frenkie de Jong em treino do Barcelona - Divulgação/X @FCBarcelona

Frenkie de Jong em treino do BarcelonaDivulgação/X @FCBarcelona

Publicado 23/07/2026 16:56

"Após as primeiras avaliações, os médicos me disseram que era uma lesão leve e que não pioraria se eu continuasse jogando. O único inconveniente era jogar sentindo um pouco de dor, mas, ao longo da minha carreira, fiz isso sempre que pude contribuir para a equipe, tanto pelo meu clube quanto pela seleção", explicou o meio-campista."Durante as minhas férias, voltei a Barcelona para realizar novos exames. Eles mostraram que a lesão era mais grave do que havia sido constatado inicialmente. Felizmente, não será necessária uma cirurgia por enquanto, e agora estou totalmente focado na minha recuperação e em voltar aos gramados o mais rápido possível", afirmou.Na Copa do Mundo disputada na América do Norte, De Jong esteve em campo nos quatro jogos da seleção holandesa, eliminada no dia 29 de junho, na fase de 16-avos de final, nos pênaltis, pelo Marrocos.Na temporada passada, o meia ficou afastado durante várias semanas entre fevereiro e meados de abril devido a uma lesão no bíceps femoral da perna direita, sofrida durante um treinamento.