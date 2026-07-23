Casemiro é o novo reforço do Inter Miami - Reprodução / X @InterMiamiCF

Casemiro é o novo reforço do Inter MiamiReprodução / X @InterMiamiCF

Publicado 23/07/2026 16:05 | Atualizado 23/07/2026 16:13





A liga norte-americana anunciou, na última quarta-feira (22), que apura um possível caso de "aliciamento" por parte do Inter Miami. A investigação está ligada à regra do "direito de descoberta" (Discovery Rights), mecanismo que garante a um clube prioridade para negociar com determinado jogador. No caso de Casemiro, esses direitos pertenciam ao LA Galaxy.



"Eu falei com o Los Angeles Galaxy há algum tempo, mas deixei muito claro para eles que eu gostaria de jogar no Inter Miami, porque, afinal, é uma cidade que eu adoro", revelou em entrevista coletiva.

Estados Unidos - Casemiro comentou sobre a investigação aberta pela Major League Soccer (MLS) envolvendo sua transferência ao Inter Miami . Durante a apresentação oficial, nesta quinta-feira (23), o volante afirmou que jamais cogitou defender outra equipe nos Estados Unidos e reforçou que o clube de Lionel Messi era seu único destino desejado.A liga norte-americana anunciou, na última quarta-feira (22), que apura um possível caso de "aliciamento" por parte do Inter Miami. A investigação está ligada à regra do "direito de descoberta" (Discovery Rights), mecanismo que garante a um clube prioridade para negociar com determinado jogador. No caso de Casemiro, esses direitos pertenciam ao LA Galaxy."Eu falei com o Los Angeles Galaxy há algum tempo, mas deixei muito claro para eles que eu gostaria de jogar no Inter Miami, porque, afinal, é uma cidade que eu adoro", revelou em entrevista coletiva.

"Minha família, meus filhos, sempre estamos aqui, sempre que temos dias livres. Eles conhecem muito bem a cidade. Então, a partir do momento que eu falei com eles, com o Los Angeles Galaxy, eu deixei muito claro que o único time que eu gostaria de jogar na MLS era o Inter Miami", completou.

Em nota oficial, a franquia da Flórida confirmou que adquiriu o "direito de descoberta" junto ao LA Galaxy.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato