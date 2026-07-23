Alexander Barboza em campo pelo PalmeirasDivulgação / Palmeiras

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João André Pombo
Rio - Campeão da Libertadores e do Brasileiro pelo Botafogo, em 2024, o zagueiro Alexander Barboza, de 31 anos, fez sua estreia pelo Palmeiras, na última quarta-feira (23), na vitória sobre o Coritiba por 3 a 1, no Couto Pereira. Apesar do resultado positivo dos paulistas, o argentino recebeu críticas.
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Alguns avaliaram que o lado mental de Barboza não estava muito bom e disseram que ele teve uma atuação "nervosa". Além disso, o argentino foi apontado como um dos culpados pelo lance que gerou o único gol dos paranaenses na partida.
Alexander Barboza chegou ao Botafogo em 2024 e no clube carioca conquistou um Brasileiro e uma Libertadores. O Palmeiras desembolsou 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 20 milhões) pela contratação do veterano.
VEJA AS CRITICAS
 
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Críticas ao zagueiro Alexander Barboza após estreia pelo Palmeiras - Reprodução/X @Podarges_48
Críticas ao zagueiro Alexander Barboza após estreia pelo Palmeiras - Reprodução/X @guugaluiiz
Críticas ao zagueiro Alexander Barboza após estreia pelo Palmeiras - Reprodução/X @Bruno451991
Críticas ao zagueiro Alexander Barboza após estreia pelo Palmeiras - Reprodução/X @LRibeiro1914
Críticas ao zagueiro Alexander Barboza após estreia pelo Palmeiras - Reprodução/X @mateusoquendo
Críticas ao zagueiro Alexander Barboza após estreia pelo Palmeiras - Reprodução/X @felipenamadruga
Críticas ao zagueiro Alexander Barboza após estreia pelo Palmeiras - Reprodução/X @srenato86
Críticas ao zagueiro Alexander Barboza após estreia pelo Palmeiras - Reprodução/X @Wanderleyg66242
 *Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato