Alexander Barboza em campo pelo Palmeiras - Divulgação / Palmeiras

Alexander Barboza em campo pelo PalmeirasDivulgação / Palmeiras

Publicado 23/07/2026 16:13

Rio - Campeão da Libertadores e do Brasileiro pelo Botafogo , em 2024, o zagueiro Alexander Barboza, de 31 anos, fez sua estreia pelo Palmeiras, na última quarta-feira (23), na vitória sobre o Coritiba por 3 a 1, no Couto Pereira. Apesar do resultado positivo dos paulistas, o argentino recebeu críticas.

Alguns avaliaram que o lado mental de Barboza não estava muito bom e disseram que ele teve uma atuação "nervosa". Além disso, o argentino foi apontado como um dos culpados pelo lance que gerou o único gol dos paranaenses na partida.

Alexander Barboza chegou ao Botafogo em 2024 e no clube carioca conquistou um Brasileiro e uma Libertadores. O Palmeiras desembolsou 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 20 milhões) pela contratação do veterano.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato